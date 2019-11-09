Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri topladıkları hurdalardan mini traktör imal etti.

Metal Teknisyeni Fethi Karadağ, nezaretinde yaklaşık 3 ay sürede metal teknolojileri bölümü öğrencilerince imal edilen traktörün dört ileri bir geri vitesi bulunurken 1 tonluk yükü de rahatlıkla çekebiliyor.

Teknisyen Karadağ'ın elindeki 1994 model bir otomobile ait motor kullanarak traktör yapımına başlayan öğrenciler, aracın kaportası, çamurlukları ve bazı motor parçaları için sac ve demir kullandı.

Öğrencilerin büyük heyecanla okul atölyesinde tasarladıkları traktörün tekerlekleri de yine sanayideki hurdalıktan temin edildi.

Metal Teknisyeni Karadağ, elinde atıl durumda olan bir otomobil motoru bulunduğunu ve bunu değerlendirmek için öğrencilerle bir araç yapmak istediğini okul yönetimine ilettiğini söyledi.

Daha sonra sanayideki arkadaşlarından hurda parçaları temin ettiklerini ifade eden Karadağ, "Bu parçalarla öğrenci arkadaşlarımızla birlikte okulun atölyesinde bir çalışma başlattık. Makine bölümündeki arkadaşların yardımıyla, yine sanayideki arkadaşların yardımıyla bu aracı topladık. Aracın baskı balatası, direksiyon bölümü ve diferansiyeli Tofaş marka hurda bir araca ait. Şanzımanı da eski 2 bin 500 motor Ford marka bir aracın şanzımanı.

Motor devri düşürüldü

Arazide kullanılacak bir araç imal ettikleri için motorun devrini düşürdüklerini belirten Karadağ, "Hızı oldukça yavaş ama bayağı bir gücü var. arkasına pulluk bağlama, tırmık bağlama gibi seçenekler olsun diye bir aparat da yaptık. buradaki atölyemizde sürekli bir üretim halindeyiz. Noksanlarımızı gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda aracın kornası, akü doldurma şarj ünitesi, uzun kısa farları var. 4 ileri bir geri vites bazı eksiklerimiz var tabi bunları gidermek içinde atölyemizde çalışmalar sürüyor" dedi.

"Öğrenciler düşünme kabiliyetini ön plana çıkarıyor"

Okul Müdürü Rikap Cemil Kurt ise meslek liselerinin desteklendiğinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını vurguladı.

Okul idaresi, öğretmenler, teknisyenler ve öğrencilerin gönül birliği yaparak proje geliştirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Kurt, "Bizim atölyelerimizde öğrencilerimiz el becerilerinin yanında düşünme kabiliyetlerini de ön plana çıkararak projeler geliştirip ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor" dedi.

Daha önce de bir öğrencilerinin tabanca imal ettiğini ve bunun patentini aldığını dile getiren Kurt, "Başka bir öğrencimiz de bir arazi aracı yapmak istediğini ve bununla ilgili projesini bize sundu. Bizde kendisine destek vereceğimizi ve bu projenin takipçisi olacağımızı kendisine ilettik" ifadelerini kullandı.