Karabük'te 'drift' yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.
|09 Kasım 2019 15:48
|Yazdır
Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde A.I'nın 78 AB 065 plakalı otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
09 Kasım 2019 15:31
|KDK'ya yapılan başvurulardan ücret alınıyor mu?
09 Kasım 2019 15:26
|İçişleri Bakanlığının 'Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru
09 Kasım 2019 13:03
|DSİ taşkın riskine 'set' çekti
09 Kasım 2019 09:37
|TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı
09 Kasım 2019 07:55
|İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
09 Kasım 2019 00:14
|Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
08 Kasım 2019 20:14
|MSB'den ortak devriye açıklaması
08 Kasım 2019 19:49
|Mardin'de 2 muhtar açığa alındı
08 Kasım 2019 16:14
|Mobil Okul Timleri, derse girmeyen öğrencileri ailelerine teslim etti
08 Kasım 2019 16:10