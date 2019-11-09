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Hazine'den SGK'nın açıkları için rekor transfer

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan bilgilere göre, Hazine'den SGK'ya yapılan transfer ödemeleri dudak uçuklatan boyutlara ulaşıyor.
 09 Kasım 2019 15:50
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Hazine'den SGK'nın açıkları için rekor transfer

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapılacak transfer ödemeleri 192 milyar TL olarak açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Programda şu ifadelere yer verilmiştir; "2019 yılında bütçeden SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil olmak üzere 192 milyar TL transfer yapılacağı tahmin edilmektedir."

2018 yılında 148.388 milyar TL olan bütçe transferleri 2019 yılında 192.043 milyar TL olduğu düşünüldüğünde artış yüzde 29,4 oranında olmuştur.

Transfer ödemeleri bu hızla gitmesi halinde çok ciddi sıkıntı oluşturacağı kaçınılmazdır. Bu yönden bakıldığında acil tedbirler alınmazsa hazineden yapılan transfer ödemelerinin katlanarak artacağı ve kamu maliye sisteminin dengesini bozacağı bilinmelidir.
Memurlar.Net
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