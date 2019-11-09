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Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı

AK Partili Mehmet Metiner, gerekçelerini sıralayarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in görevden alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
 09 Kasım 2019 15:54
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Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı

Konuk olduğu bir programda "KHK faciadır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç ile Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyelerine "Çok güzel haber" diyerek destek veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik için AK Partili Mehmet Metiner'den sürpriz bir çağrı geldi.

"GÖREVDEN ALIN" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ismi de "Takdir Reis'imizindir" diyerek görevden alma çağrısı bulunan Metiner, "Bu sürece acilen müdahale edilmelidir. Halkla inatlaşılmaz. Halkın FETÖ ile özdeşleştirdiği veya kripto olarak gördüğü isimlerin itibar görmesi halkın tepkisini çekiyor. Biz bugünden söyleyelim. Yarın herkes bırakıp gitse bile hep burada Reis'inin yanında ölümüne duracak olan bizler bunu söylemezsek davamıza ihanet etmiş oluruz. Takdir Reis'imizindir" ifadelerini kullandı.

"İHANETÇİLERİ MAKAMLARLA ÖDÜLLENDİRMEK..."

Metiner, konuyla ilgili bir başka değerlendirmesinde ise "Soruyorlar: FETÖMETRE niye siyaset kurumunda uygulanmıyor? Başka mahallelerde kim yerinde kalamaz bilmem ama uygulanması halinde bizim cenahta Arınçgillerden eser kalmaz bilirim. İhanetçileri makamlarla ödüllendirmek, gerçek dava adamlarını küstürüp uzaklaştırır ve ihanetçilerin de sayısını çoğaltır, biline" sözlerine yer verdi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇEVİK NE DEMİŞTİ?

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye haberiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Çok güzel bir haber" paylaşımını yapmıştı.

METİNER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çevik'in bu paylaşımına tepki gösteren AK Partili Metiner, mesajı alıntılayarak "Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmi görevler üstlenmeyin kardeşim" yazmıştı.
Memurlar.Net
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