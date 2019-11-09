1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı

Başkan Prof. Dr. Hasan Bayram:- "Türk Toraks Derneği, termik santrallerin TBMM'nin önceki kararı uyarınca hemen kapatılmasını, hava kirliliğini yaşamla bağdaşmaz boyutlara ulaştıracak olan bu 'ölüm izni'nin acilen iptal edilmesini talep etmektedir"
 09 Kasım 2019 15:58
Yazdır
Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, derneğin "Termik santrallerin TBMM'nin önceki kararı uyarınca hemen kapatılmasını, hava kirliliğini yaşamla bağdaşmaz boyutlara ulaştıracak olan bu 'ölüm izni'nin acilen iptal edilmesini talep ettiğini" duyurdu.

Bayram, dernekten termik santraller ve hava kirliliğine ilişkin yapılan açıklamada, verilerin halihazırdaki kirlilik düzeyinin oldukça zararlı bir aşamada olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Hükümetin gerekli önlemleri hızla ve etkili bir şekilde alması gerektiğini aktaran Bayram, "Böyle bir aşamada, TBMM Genel Kurulu'na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin verilmek istenmesi bilimsel ve insani açıdan kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, Türk Toraks Derneğinin her insanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğunu savunduğunu belirtirken, derneğin talebini, "Bunun için akciğer sağlığının ve doğanın korunmasının zorunlu olduğunu bilerek, termik santrallerin TBMM'nin önceki kararı uyarınca hemen kapatılmasını, hava kirliliğini yaşamla bağdaşmaz boyutlara ulaştıracak olan bu 'ölüm izni'nin acilen iptal edilmesini talep etmektedir." şeklinde açıkladı.

- "DSÖ hava kirliliğini görünmez katil olarak tanımlıyor"

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Aykaç, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) her yıl 8 milyondan fazla ölüme yol açması nedeniyle hava kirliliğini "görünmez katil" olarak tanımladığını aktardı.

Fosil yakıtların kısa vadede hava kirliliği ve uzun vadede karbondioksit emisyonuna neden olarak küresel iklim krizine yol açtığına işaret eden Aykaç, olumsuz etkinin önüne geçmek için özellikle bazı gelişmiş ülkelerin fosil yakıtların kullanılmasını terk ederek, daha az zararlı olan, yenilenebilir enerjiyi kullanmaya yöneldiğini anlattı.

Aykaç, bir süre önce TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin, gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için 2'si kamuya, 11'i özel sektöre ait 13 termik santralin gelecek yıl başında kapatılması gerektiğini ortak bir kararla hükme bağladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 13 termik santrale 2,5 yıl ek süre verilerek bir anlamda yeniden havayı 'kirletme izni' verilmesi gündemdedir. Birey ve toplum sağlığı açısından yıkım anlamına gelecek bu karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 Kasım'da yapılan toplantısında Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere kabul edilmiştir. Söz konusu termik santrallerin yer aldığı bölgelerin 2019 yılındaki hava kirliliği incelendiğinde, bu bölgelerin tamamında hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığı görülmektedir. Öte yandan 'kirletme izni' verilmesi hedeflenen bu bölgelerde yaşayan insanların, mevcut haliyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ölçülerinin yılda en fazla 35 gün sınır aşılmasına izin verdiği hatırlandığında Türkiye'nin bugün itibarıyla yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kötü beslenmenin sonu organ nakli ihtiyacına kadar gidiyor'
09 Kasım 2019 13:17		 Obezite ameliyatı 'son çare olarak tercih edilmeli' uyarısı
09 Kasım 2019 11:25
Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor
08 Kasım 2019 11:17		 Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor
07 Kasım 2019 22:50
Balıkesir, organ ve doku bağışında Türkiye birincisi
07 Kasım 2019 19:38		 Depresyon, karın ağrısına sebep oluyor
06 Kasım 2019 20:31
Türkiye'de en fazla diyabet hastalığının olduğu il
06 Kasım 2019 18:33		 Ispanak tüketiminde 'tazelik ve yıkama' vurgusu
06 Kasım 2019 17:15
Migren ağrılarının esiri olmayın
05 Kasım 2019 23:26		 Meyve ve sebzeleri hangi yöntemle yıkamalıyız?
05 Kasım 2019 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:58 - Esra öğretmen evini 20 kedi ve 2 köpekle paylaşıyor16:54 - Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı16:50 - İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz16:46 - Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti16:42 - İmamoğlu: Canan hanımın yorumlarını doğru bulmuyorum16:38 - Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi16:34 - Azmanlar uyarıyor: Kekik alırken dikkat!16:30 - Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı16:26 - İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı16:22 - PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı
16:18 - 'Kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş kimseyi devre dışı bırakmayız'16:14 - Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek16:10 - Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı16:06 - İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi16:02 - Valilik, 4 kişinin ölümüne ilişkin iddiaları doğruladı16:00 - Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!15:58 - Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı15:54 - Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
sürat kargo 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
ankara 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
ptt kargo 3
eyvallahı olmamak 4
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam