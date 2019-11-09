1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
 09 Kasım 2019 16:22
Yazdır
PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdi" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri: Ağrı kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi
09 Kasım 2019 14:57		 Kars'taki PKK operasyonunda gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı
09 Kasım 2019 14:38
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
09 Kasım 2019 08:59		 YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor
09 Kasım 2019 07:59
Bin kadın infazdan kaçtı
09 Kasım 2019 06:16		 Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
09 Kasım 2019 00:05
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
08 Kasım 2019 22:33		 Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG'li terörist yakalandı
08 Kasım 2019 22:29
Akıncı Üssü davasında yargılamaya devam edildi
08 Kasım 2019 22:09		 İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
08 Kasım 2019 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:58 - Esra öğretmen evini 20 kedi ve 2 köpekle paylaşıyor16:54 - Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı16:50 - İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz16:46 - Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti16:42 - İmamoğlu: Canan hanımın yorumlarını doğru bulmuyorum16:38 - Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi16:34 - Azmanlar uyarıyor: Kekik alırken dikkat!16:30 - Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı16:26 - İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı16:22 - PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı
16:18 - 'Kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş kimseyi devre dışı bırakmayız'16:14 - Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek16:10 - Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı16:06 - İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi16:02 - Valilik, 4 kişinin ölümüne ilişkin iddiaları doğruladı16:00 - Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!15:58 - Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı15:54 - Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
sürat kargo 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
su kuyusu 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
ptt kargo 3
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
eyvallahı olmamak 4
ankara 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam