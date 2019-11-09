1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

Avcılar Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.
 09 Kasım 2019 16:30
Yazdır
Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

Avcılar Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi. Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi.

Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü.

Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEM'de hareketli dakikalar, polis arabasını alıp kaçtı
09 Kasım 2019 15:06		 Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi
09 Kasım 2019 12:29
18 perukla yakalanan 'Ponzi'nin yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi
09 Kasım 2019 12:07		 Avukatı döven koruma polisleri soruşturulacak
09 Kasım 2019 11:30
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi
09 Kasım 2019 11:13		 İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
09 Kasım 2019 10:26
ATM'ye sık sık para yatıran şüpheli, bahis şebekesini ele verdi
09 Kasım 2019 10:12		 Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
09 Kasım 2019 08:52
İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış
09 Kasım 2019 08:41		 Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevinde intihar açıklaması
08 Kasım 2019 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - HDP kongresinde 'terör propagandası' iddiasına 7 gözaltı16:58 - Esra öğretmen evini 20 kedi ve 2 köpekle paylaşıyor16:54 - Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı16:50 - İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz16:46 - Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti16:42 - İmamoğlu: Canan hanımın yorumlarını doğru bulmuyorum16:38 - Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi16:34 - Azmanlar uyarıyor: Kekik alırken dikkat!16:30 - Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı16:26 - İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı
16:22 - PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı16:18 - 'Kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş kimseyi devre dışı bırakmayız'16:14 - Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek16:10 - Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı16:06 - İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi16:02 - Valilik, 4 kişinin ölümüne ilişkin iddiaları doğruladı16:00 - Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!15:58 - Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 3
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
ankara 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
eyvallahı olmamak 4
dindar bir gençlik istiyorum 2
sürat kargo 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam