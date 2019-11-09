Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti
|09 Kasım 2019 16:46
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Avustralya tarihinde ilk kez Federal Parlamentoya seçilme başarısı gösteren Türk olan Mehmet Tillem, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Royal Melbourne Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisinden Victoria senatörü olarak girdiği Federal Parlamentoda 2013-2014'te görev yapan 45 yaşındaki Tillem'in ölümü, ülkede yaşayan Türk toplumunca üzüntüyle karşılandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinden Avustralya'ya 1976'da henüz 3 yaşındayken ailesiyle göç eden ve siyasete RMIT Üniversitesinde öğrenci sendikası başkanı olarak başlayan Tillem, İşçi Partisinde danışmanlık ve parti içi araştırma gibi birçok görevde bulunmuştu.
Partideki 20 yıllık tecrübesinin ardından 2013'te Avustralya'nın ilk Türk kökenli senatörü olarak tarihe geçen Tillem, evli ve 7 yaşında bir erkek çocuk babasıydı.
Tillem'in cenazesi, 10 Kasım Pazar günü Broadmeadows Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından Melbourne'daki Fawkner mezarlığında toprağa verilecek.
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