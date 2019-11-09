Kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 şüpheli gözaltında
|09 Kasım 2019 17:36
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İzmir'de yemek servisi yaptıkları kişilerin kredi kartlarını kopyalayarak hesaplardan para çektikleri iddiasıyla 4 kurye gözaltına alındı.
Karşıyaka'da ikamet eden 6 kişi, banka kartlarından bilgileri olmadan işlem yapıldığını belirterek polise başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin alışveriş yaptıkları yemek firmasında kurye olarak çalışan İ.G. (30), Ö.F.T. (27) ve Suriye Uyruklu A.T.E'nin (26), içerisine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmiş sahte POS cihazı kullanarak müştekilerin kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.
Ayrıca, M.O. (41) isimli şüphelinin de kopyalanan kart bilgilerini kullanarak çeşitli bankalardan toplam 12 bin 800 lira nakit para çektiği tespit edildi.
Şüpheliler, İzmir ve İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Şahısların ikamet ve üst aramalarında 14 ATM ve kredi kartı, farklı şahıslara ait kimlik fotokopileri, kartlardaki manyetik şeritleri okuma cihazıyla çok sayıda telefon, bilgisayar, simkart ve hafıza kartı ele geçirildi.
Ele geçirilen iki kartın üzerinde basılı numaralarla kayıtlı numaralarının uyuşmadığının tespiti sonrası dijital materyallerinin incelemesi sonucu çok sayıda kart ve kimlik bilgisine ulaşıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.E ve M.O. tutuklandı, diğerleri savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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