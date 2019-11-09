Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Uzman çavuş kavgayı havaya ateş açarak ayırdı
Başkentin göbeği Kızılay'da bulunan fast food mağazası önünde çıkan kavgayı sokaktan geçen bir jandarma uzman çavuş havaya ateş ederek ayırdı.
|09 Kasım 2019 18:10
|Yazdır
Başkentin göbeği Kızılay'da bulunan fast food mağazası önünde çıkan kavgayı sokaktan geçen bir jandarma uzman çavuş havaya ateş ederek ayırdı.
Ankara'da ikindi vakti sıralarında Kızılay'da bulunan Karanfil Sokak'ta fast food mağazasında kavga çıktı. Öğrenilenlerle göre 15-20 kadar kişi kavgaya tutuşarak birbirlerine masa sandalye atmaya başladı. Olay yerinden geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V. sokaktan geçtiği sırada kavgayı görünce havaya ateş açarak müdahalede bulundu. Kavga edenler kişiler silah sesini duymalarının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Uzman Çavuş M.V. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavganın yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
09 Kasım 2019 17:52
|Kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 şüpheli gözaltında
09 Kasım 2019 17:36
|Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı
09 Kasım 2019 16:30
|TEM'de hareketli dakikalar, polis arabasını alıp kaçtı
09 Kasım 2019 15:06
|Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi
09 Kasım 2019 12:29
|18 perukla yakalanan 'Ponzi'nin yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi
09 Kasım 2019 12:07
|Avukatı döven koruma polisleri soruşturulacak
09 Kasım 2019 11:30
|Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi
09 Kasım 2019 11:13
|İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
09 Kasım 2019 10:26
|ATM'ye sık sık para yatıran şüpheli, bahis şebekesini ele verdi
09 Kasım 2019 10:12