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Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu.
 09 Kasım 2019 18:18
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Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu.

WGC'nin üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre, dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu.

Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Türkiye, ağustosta da 41,8 tonla altın alarak, tarihinin en yüksek miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.

Rusya ve Çin de altın rezervlerini artıyor

Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti.

Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin olurken, bu ülke üçüncü çeyrekte 21,8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.

Altın fonları rekor kırmaya devam ediyor

Altın bazlı yatırım fonları (ETF), söz konusu çeyrekte 258,2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltti.

Son dört yılda miktar bazlı en yüksek artışın sağlandığı üçüncü çeyrekteki altın talebinde merkez bankalarının genişleyici para politikası önemli rol oynadı.

Söz konusu çeyrekte Kuzey Amerikalı fonların ellerindeki altın miktarı 184,9 ton artış kaydetti. Üçüncü çeyrekteki altın alım miktarının yüzde 71,6'sına denk gelen bu alım, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleriyle yakından ilgili olarak değerlendirildi.

Avrupalı fonlar, üçüncü çeyrekte 55,8 tonluk alım yaparken, Asya fonları rezervlerini bu dönemde 14,3 ton artırdı.

Merkez bankaları altın almaya devam ediyor

WGC'nin verilerine göre merkez bankaları altın talebindeki artışta kritik rol oynamaya devam ediyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 156,2 tonluk bir artış yaşandı. Yıl başından bugüne kadar toplamda 547,5 tonluk altın alımı yapıldı. Rapora göre son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin'in çekiyor.

Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı. Bu durum geri dönüşümde yaşanan yüzde 10'luk artıştan kaynaklandı.

Madenlerdeki altın üretimi 2018'in üçüncü çeyreğinde 883,3 ton iken, bu yılın üçücü çeyreğinde yüzde 1'lik düşüşle 877,8 tona geriledi.

Yılbaşından bu yana geri dönüşümden kazanılan altın miktarı da 963,1 tona ulaştı.

Rapora göre jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı için 1.500 dolar önemli bir seviye haline geldi. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ile ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı belirsizlikler risk iştahını azalttı ve altındaki trende destek verdi.

Raporun ele aldığı dönemde yaklaşık 17 trilyon dolar seviyesine çıkan negatif getirili tahviller de altını yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı haline getirdi.
Anadolu Ajansı
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