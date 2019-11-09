Lüfer, balıkçının yüzünü güldürmeye başladı
|09 Kasım 2019 18:22
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Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılıkta durgun bir sezon yaşandığını ancak son zamanlarda ağlara takılmaya başlayan lüferin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.
Lüferin artık tezgahları süslemeye başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de açılan sezonumuz, biraz durgun geçiyor. Geçen sezona göre bu yıl daha durgundu. Balıkçı arkadaşlarımız ilk denize açıldığında istavrit ve hamsi avladılar daha çok. Bu da çok uzun sürmedi. Son bir haftadır balıkçı arkadaşlarımız lüfer almaya başladı. Bu da balıkçılar için sevindirici bir durum." dedi.
Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla denizlerde balık çeşidinin artacağını, bununla birlikte vatandaşların ucuz balık yiyebileceğini dile getirdi.
Tekirdağ'da balıkçılık yapan İbrahim Boz da sezonun geçen yıla göre durgun geçtiğini belirterek, "Ağlara takılmaya başlayan lüferin daha da artmasıyla balıkçılar olarak sevindik. Denizden ne kadar balıkla dönersek şükrediyoruz. Bu aralar lüferle dönüyoruz, inşallah daha da artar." diye konuştu.
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