1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lüfer, balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'nde istavritten sonra balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan lüfer, tezgahlarda yerini aldı.
 09 Kasım 2019 18:22
Yazdır
Lüfer, balıkçının yüzünü güldürmeye başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılıkta durgun bir sezon yaşandığını ancak son zamanlarda ağlara takılmaya başlayan lüferin balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Lüferin artık tezgahları süslemeye başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de açılan sezonumuz, biraz durgun geçiyor. Geçen sezona göre bu yıl daha durgundu. Balıkçı arkadaşlarımız ilk denize açıldığında istavrit ve hamsi avladılar daha çok. Bu da çok uzun sürmedi. Son bir haftadır balıkçı arkadaşlarımız lüfer almaya başladı. Bu da balıkçılar için sevindirici bir durum." dedi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla denizlerde balık çeşidinin artacağını, bununla birlikte vatandaşların ucuz balık yiyebileceğini dile getirdi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İbrahim Boz da sezonun geçen yıla göre durgun geçtiğini belirterek, "Ağlara takılmaya başlayan lüferin daha da artmasıyla balıkçılar olarak sevindik. Denizden ne kadar balıkla dönersek şükrediyoruz. Bu aralar lüferle dönüyoruz, inşallah daha da artar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haciz gelen özel hastane çalışanlarından eylem
09 Kasım 2019 18:14		 'Kravatlı simitçi' 18 yıldır mesaisini aksatmıyor
09 Kasım 2019 17:57
Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı
09 Kasım 2019 16:54		 Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı
09 Kasım 2019 16:10
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
09 Kasım 2019 16:06		 İlk filminde 11 ödül kazandı, eleştirilerin odağı oldu
09 Kasım 2019 14:44
Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı
09 Kasım 2019 13:45		 Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
09 Kasım 2019 13:10
Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak
09 Kasım 2019 11:14		 Çocuklara ayrı kitap fuarı lazım
09 Kasım 2019 08:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:34 - Metin Feyzioğlu: Ilıcak ve Altan aklanmamıştır18:30 - Midede yanma hissi reflü habercisi olabilir18:26 - 'İş ahlakı uygulamalarındaki hukuki eksiklik giderilmeli'18:22 - Lüfer, balıkçının yüzünü güldürmeye başladı18:18 - Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi18:14 - Haciz gelen özel hastane çalışanlarından eylem18:10 - Uzman çavuş kavgayı havaya ateş açarak ayırdı18:06 - Tohma Kanyonu doğa tutkunlarının uğrak mekanı18:01 - Türk dizilerinin yurt dışı reytingi ihracatı artırdı17:57 - 'Kravatlı simitçi' 18 yıldır mesaisini aksatmıyor
17:52 - Balkondan atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti17:48 - Tüketici markette önce fiyata sonra markaya bakıyor17:44 - Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 günde 8 ödül17:40 - Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor17:36 - Kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 şüpheli gözaltında17:32 - 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor17:28 - 28 yıl önce yetiştirilmeye başlandı, 14 bin dönüme yayıldı17:24 - Derneklerden 'grip aşısı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürat kargo 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
eyvallahı olmamak 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
ptt kargo 3
su kuyusu 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
dindar bir gençlik istiyorum 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam