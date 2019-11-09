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Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.
 09 Kasım 2019 19:18
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Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim'de görülen duruşmada sanık Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirmek üzere toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazın kabulüne ve sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi.

22 Ekim'de görülen duruşmada Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbir, sanığın avukatlarının talebi üzerine mahkeme heyetince kaldırılmıştı. Sanığın yargılanmasına 24 Aralık'ta devam edilecek.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığı, firari oğlu Hakan Şükür adına inşaat yaptırdığı ve oğlunun finans işlerini takip ettiği iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile telefon görüşmeleri tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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