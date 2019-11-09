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'Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı'

"Bu operasyonla (Barış Pınarı Harekatı) birlikte dünyada inanılmaz bir algı operasyonu ve bombardıman oldu. Bizi durdurmak adına sadece söylemle kalmadılar, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmeye kalktılar"
 09 Kasım 2019 19:28
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'Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı'

Dışişleri Bakanı Yardımcı Yavuz Selim Kıran, Barış Pınarı Harekatı'nın tarihi bir karar olduğunu belirterek, "Bu kararı alabilecek dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider yoktur. Hiçbir lider bu cesareti gösteremez." dedi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından 11. Dönem Vizyon Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kıran, çalıştaydaki konuşmasında, ASKON'un 28 Şubat döneminin karanlık atmosferine rağmen ülkeyi aydınlığa çıkarma idealini paylaşan yatırımcıların bir araya geldiğini ve bugün 17 milyar doları aşan ihracat payını Türkiye'ye kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2002'deki ihracat rakamının 36 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Kıran, bugün bu rakamın 170 milyar dolar civarına geldiğini vurguladı.

Kıran, Türkiye'nin birçok badireler de atlattığını, buna rağmen ihracat rakamlarındaki artışın devam ettiğini anlatarak, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin hedeflerinden taviz vermediğini ifade etti.

- "Yurt dışında 400 milyar dolar civarında yatırım"

Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe büyük başarılar elde ettiğini, bugün dünyanın ikinci ülkesi durumunda olduklarını belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında 400 milyar dolar civarında yatırımları bulunuyor. O yatırımların en büyük hacmini oluşturan ülkelerin başında bundan birkaç yıl önce Libya, Yemen, Irak ve Suriye geliyordu. Bugün ülkelerdeki güvenlik ve siyasi koşullara bir bakın. Sektör o ülkelerdeki çalkantılardan zarar görmemek için çok samimi ve fedakar gayretlerde bulundu. Bir yerde yaşanan kriz sizleri hiçbir zaman demoralize etmedi. Sizler taviz vermedikçe Türkiye de bundan güç aldı. Bugün sahada ve masada güçlü diplomasi, bizim dış politikamızın en önemli sloganı, iddia ve hedefidir. Bu halka genişledikçe biz sahada da masada da çok güçlü olacağız."

Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmanın bile çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Kıran, hava sahasının ülkeye kapatıldığını, Rusya ve Amerika'nın kontrolünde bir iç savaş yaşan ülkeyle karış karşıya olduklarını aktardı.

"Bir terör örgütü adete düzenli ordu kuracak kadar beslenmiş ve büyütülmüş." diyen Kıran, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda ve siz o terör örgütünü oradan silip atmak, bunu gerçekleştirirken de uluslararası hukuka saygılı olmak zorundasın. Bunun hepsi çok güçlü bir diplomasi gerektiriyor. Perde arkasında çok ciddi müzakereler gerektiriyor. Biz bunu bu iddiamızla yaptık. Cumhurbaşkanımız etrafında şekillenen bu kararlılık ve dirayetle gerçekleştirebildik. Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı ve bu kararı alabilecek dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider yoktur. Hiçbir lider bu cesareti gösteremez. Bu operasyonla birlikte dünyada inanılmaz bir algı operasyonu ve bombardıman oldu. 'Türkler Kürtlere saldırıyor, Türkler Suriye'de demografiyi değiştirecek, Türkiye başka bir ülkenin topraklarını işgal ediyor. Türkiye operasyon sonrası zorla Suriyelileri oraya gönderecek.' Pek çok safsata ve mesnetsiz iddia. Bizi durdurmak adına sadece söylemle kalmadılar, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmeye kalktılar. Bazı ülkelerin yönetimlerinden 'Türkiye'ye silah satmayız', Amerika'dan 'Yaptırım uygularız' gibi her gün yeni bir karar alındı ama hiçbir zaman kararlılığımızdan taviz vermedik. En ufak bir tereddüt yaşasaydık bu yaptırım ve tehditlere karşı en ufak bir boyun eğme eğilimi gösterseydik o zaman çok daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirdik ama hiçbir zaman diplomasinin imkanlarından da vazgeçmedik. Dış politikada da son derece varlığını yakından hissettiğimiz çok büyük bir markamız var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise derneğin yurt içi ve dışındaki şubeleriyle 6 binin üzerinde iş insanı, 15 bin üye işletmesi, 700 bin kişiye istihdam sağlayan, üyeleri vasıtasıyla da 17 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin en sayılı iş adamları derneklerinden biri olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Antalya'nın 10 ayda yapmış olduğu ihracat tutarının 1 milyar 139 milyon dolar olduğunu anlatan Aydın, bu yıl özellikle mobilya, kağıt ürünleri, madencilik ürünleri, savunma ve havacılık sanayisinde atağa kalktığını gördüklerini belirtti.

Ülke ekonomisinin Gezi olayları, 17-25 kumpası, çukur eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi, S-400 meselesi ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı'yla çok ciddi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını dile getiren Aydın, "Bütün bu olaylara baktığımızda birbirinden bağımsız hareketler olmadığını görüyoruz. Hamdolsun dirayetli bir ekonomi yönetimi ile bu saldırıları bertaraf ettik. İş dünyası olarak bu mücadeleyi doğru politikalar üreterek savuşturan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimimize ve fedakar milletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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