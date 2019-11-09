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Öğretmenler tramvayda Atatürk'ü anlatan kitaplar okudu

İZMİR'de bir özel okulun öğretmenleri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'nci yıl dönümü nedeniyle tramvaya binip, "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile Atatürk'ü anlatan kitapları okudu.
 09 Kasım 2019 19:41
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Öğretmenler tramvayda Atatürk'ü anlatan kitaplar okudu

İZMİR'de bir özel okulun öğretmenleri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'nci yıl dönümü nedeniyle tramvaya binip, "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile Atatürk'ü anlatan kitapları okudu. Kitap okuma alışkanlığı için örnek olmak ve Atatürk sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda, öğretmenler tramvayda seyahat eden yolculara kitapları hediye etti.

Menemen'de bulunan bir özel okulun tüm öğretmenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü sebebiyle tramvaya binip, kitap okudu. "Atatürk'ü okumak özgürleştirir" sloganı ile kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve diğer vatandaşlara örnek olmak isteyen öğretmenler, çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Karşıyaka tramvay durağından Mavişehir durağına kadar kitap okuyan öğretmenler, etkinlik sonunda tramvayda seyahat eden yolculara kendilerini tanıtarak okudukları kitapları hediye etti. Okumanın uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen okulun kurucu müdürü Necmi Şahinoğlu, "Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma, iğneyle kuyu kazmaktır, kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır. Hakikati, doğruyu, güzeli aramaktır. Her arayış içinde bulma heyecanını barındırır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgimizi ve onun unutulmazlığını birlik, beraberlik içinde sonsuza değin yaşatmak ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek adına yankı uyandırmaktır. Bu amacımız doğrultusunda tramvayda yolcular ile seyahat ederek Ata'mızı anlatan kitapları okuduk. Yolculuğumuz sona ererken de bu kitapları dağıttık" dedi.
DHA
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