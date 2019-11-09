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İmamoğlu, Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti

Soğuk Savaş döneminde, Almanya'nın başkenti Berlin'i ikiye ayıran duvarın yıkılışının 30'uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. Katılımcılar arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti.
 09 Kasım 2019 19:47
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İmamoğlu, Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü törenlerine katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN SELAMINI İLETTİM"

9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın bulunduğu bölgede düzenlenen törene katılan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin Duvarı'nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel'in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul'a davet ettim" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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