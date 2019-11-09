Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş başvuru
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.
|09 Kasım 2019 20:18
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.Arınç'ın damadı FETÖ yargılamasından beraat etti Bülent Arınç'ın damadının beraat kararının gerekçesi açıklandı
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