Vali Yerlikaya'dan Fatih'te ölen kardeşler için talimat
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih'te ölen 4 kardeş için talimat verdi. Vali Yerlikaya'nın talimatıyla, kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.
|09 Kasım 2019 20:23
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Fatih'te 5 Kasım günü saat 22.45 sıralarında 4 kardeş aynı evin içerisinde hayatını kaybetmişti. Siyanürle intihar ettiği düşünülen kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.
Kardeşlerin defin işlemleri için İstanbul Valiliği harekete geçti.
Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla; Adli Tıp Kurumu otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, cenazelerin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.
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