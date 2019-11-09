Türk devine dünya devi ortak oldu

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, Türkiye'de sektörün önde gelen firmalarından Öztiryakiler'e yüzde 28,6 oranında ortak oldu.

Öztiryakilerden yapılan açıklamaya göre, Japon Hoshizaki Corporation ile Öztiryakiler arasında yapılan ortaklık anlaşmasının hem Türkiye hem de Öztiryakiler açısından büyük önemi bulunuyor.

Öztiryakiler, merkezi Japonya'da bulunan ve sektörün dünyadaki en büyük üç firmasından birisi olan Hoshizaki Corporation ile yüzde 28,6 oranında ortak oldu.

- Öztiryakiler'in ismi ve iş yapış şekli değişmeyecek

Japon Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşma uyarınca Öztiryakiler'in mevcut yönetim yapısında bir değişiklik olmayacak, şirketin ismi ve iş yapış şekli aynı kalacak. Öztiryaki ailesinin yönetime olan katkısı, tecrübeleri ve işindeki başarısı değişmez bir değer olarak korunarak iyileştirilmesi hedefleniyor.

Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, "Öztiryakiler olarak, gelişen ve globalleşen dünyada daha kaliteli, daha hızlı ve verimli üretim yapmak, yenilikler tasarlamak ve büyük yatırımlara imza atmak için Hoshizaki'den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacak. Hoshizaki ile çok daha geniş bir coğrafyada rekabet üstünlüğü elde edeceğimize inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hoshizaki'den yapılan açıklamada ise Öztiryakiler'in yüksek kaliteli, rekabetçi ürünler ve üretim sistemleri sunabilmesinin yanında Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki geniş satış kanalları sayesinde yüksek büyüme ve karlılık potansiyeli sunan bir değer olduğu bildirilerek, "Şirketin mevcut yönetimi Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarları hakkında derin ve geniş bilgileriyle büyümesini sürdürmeye devam ederken Öztiryakiler'e yatırım yapacağız. Böylelikle Avrupa'daki ürünlerimiz için pazar payımızı artırmayı ve buzdolabı imalatıyla Öztiryakiler ile sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün geliştirme, ürün çeşitliliği ve fiyat rekabetçiliğinin yanı sıra üretkenliği ve artırılmış kaliteyi desteklemeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

- 130 ülkeye ihracat

1958 yılından bu yana bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Öztiryakiler toplam 140 bin metrekare üretim tesisine, bin 300 çalışana ve 5 bine yakın ürün çeşidine sahip bulunuyor.

130 ülkeye ihracatı ile sektöründe lider olan Öztiryakiler, Türkiye'de ve dünyada anahtar teslim proje üreticisi konumunda yer alıyor. Şirket dünyada 106 satış ve 83 satış sonrası servis hizmet noktası ile global tanınmış markalar arasında bulunuyor. Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki satış kanallarıyla ihracatta hızlı bir büyüme gösteren Öztiryakiler'in yönetimi tümüyle Öztiryaki Ailesi'ne ait.

1947'de kurulan Japonya merkezli Hoshizaki Corporation, dünya genelinde toplam 51 grup şirketi ve 12 bin 982 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Dünyada sektörünün en büyük ilk üç firmasından birisi olan Hoshizaki'nin hisseleri Japon borsasında işlem görüyor.

Japonya dışında faaliyetlerini genişletmek konusunda proaktif bir yaklaşım içerisinde olan Hoshizaki, gelecekteki büyümenin anahtarı olarak, satışları ve pazar payını arttırmak amacıyla şirketin halihazırda takip ettiği gelişmiş ülkelere ek olarak büyümekte olan ekonomileri de hedefliyor.