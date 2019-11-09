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Tespih hastalığı aracından ettirdi

Batman'da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığın söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye'nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.
 09 Kasım 2019 20:38
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Tespih hastalığı aracından ettirdi

Batman'da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığın söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye'nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.

1990 yılında hobi olarak tespih işine başladığını belirten Özcan Atsat "Koleksiyon biriktirdim. Tespih piyasasının sosyal medyada rövanşta olduğunu gördüm. Hem sosyal medya üzerinden hem de il il gezerek önce nerede nasıl üretimi yapıldığını araştırdım. Şimdi bizim bu piyasada çeşit çeşit kehribar ürünlerimiz var tespihlerimizde. Sıkma kehribarı, zar kehribarı, ateşi kehribarın yanı sıra bağa ürünlerimiz var, katalin dediğimiz. Damla çeşitlerimiz var, damlalardan kolye, tespih ve yüzük yapılır. Çeşit çeşit takılar üretilir. Zultani taşları, Osmanlı sıkma zar, damarlı- damarsız sıkmalar var. Bu ürünlerin hepsine şu anda Türkiye'nin her yerinde çok acayip bir rağbet var" dedi.

"Birçok hastalığa şifa kaynağı"

Damlaların tamamen şifa kaynağı olduğunu ifade eden Atsat, "Hepatit hastalığına, bronşite, astıma yani kısaca şöyle diyebilirim ki boğaz ve üstü olan hastalıkların tümüne birebir faydası vardır. Kolyelerden, tespihlerden, yüzüklerden olsun mutlaka vatandaşlarımızın bunlardan alıp kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bunların vücuda gerçekten de pozitif enerji verdiğini de bizzat kullanıcılar bunu hissetmişlerdir ve hissettiklerini de devamlı dile getiriyorlar. Sıkma ve zarlar bunlarda yine Osmanlı zamanında kesinlikle takı olarak kullanılmamıştır. Onlar tamamen şifa için kullanılmış olan şifa kaynağıdır" diye konuştu.

Araba ve daire fiyatına tespih

Sıkma kehribarın daire karşılığında takas edildiğine şahit olduğunu ifade eden Atsat, "100 binlik tespihlerimiz var, hatta 200 binlik tespihler de vardır. Osmanlı sıkma zarlar var. Acayip bir fiyat var, tabi bunun yanı sıra koleksiyoncu kardeşlerimiz, dostlarımız var. Koleksiyonerler bunları sadece görmek için dahi olsa geliyor. Diyorlar ki, 'tespih hastalıktır' hayır tespih aşktır. Bu böyle bilinsin, bayanların aksesuarları yüzük, kolyedir, erkeğin aksesuarı da tespihtir. Bende 2007 model A3 Audi marka aracımı 47 bin TL ile tespih ile takas yaptım" dedi.

Tespih alıcısı Latif Şahin ise "Osmanlı sıkma kehribar aldım. 15 bin liraya ful gümüş ürünümüz, yaklaşık 150 yıllık bir üründür ve ben ucuza aldığımı düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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