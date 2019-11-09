Bakan Varank: Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz
|09 Kasım 2019 21:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da Deneyap Teknoloji Atölyesi açacaklarını belirterek "Burada geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz." dedi.
Kentteki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin açılışına katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu söyledi. Varank, özellikle çocukların ve gençlerin depreme yönelik eğitmenin, onları depreme hazırlamanın önemli olduğunu dile getirdi.
Çocuklara robotik kodlama, siber güvenlik, tasarım gibi geleceğin teknolojilerinde eğitimler verdiklerini, Malatya'da da Deneyap Teknoloji Atölyesi açacaklarını belirten Varank "Burada geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Bakan Varank, beraberindeki Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile merkez ve atölyenin açılış kurdelesini kesti. Bakan Varank, açılışın ardından merkezi ve atölyeyi gezdi.
- Malatya Teknopark'ı ziyaret etti, projeleri inceledi
Varank, daha sonra İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ı ziyaret etti. Teknopark'ın girişinde stantlarda sergilenen projeleri ve çalışmaları inceleyen Bakan Varank, yetkililerden bilgi aldı, Teknopark'taki şirketlerin yetkilileriyle sohbet etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Levent Vadisi ile dik bir kaya bloğuna yapılan seyir terasını da gezdi.
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