Galatasaray, Gaziantep'te yara sardı!
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Real Madrid maçının ardından yara sardı.
|09 Kasım 2019 22:08
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Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Real Madrid maçının ardından yara sardı.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Galatasaray, puanını 19'a çıkartırken zirve yarışını sürdürdü. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini aldı ve milli araya moralli gitti.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.
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