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Soba satışında nostaljik dönüş yoğunluğu

Ankara'da bulunan Tarihi Sobacılar Çarşısında nostalji yoğunluğu yaşanıyor. Evlerde doğalgaz kullanılmaya başlanmasıyla geçmişe olan özlemi artan vatandaşlar çareyi yeni nesil dekoratif sobalarda buldu, satışlardaki artış ise sobacıların yüzünü güldürdü.
 09 Kasım 2019 21:33
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Soba satışında nostaljik dönüş yoğunluğu

Ankara'da bulunan Tarihi Sobacılar Çarşısında nostalji yoğunluğu yaşanıyor. Evlerde doğalgaz kullanılmaya başlanmasıyla geçmişe olan özlemi artan vatandaşlar çareyi yeni nesil dekoratif sobalarda buldu, satışlardaki artış ise sobacıların yüzünü güldürdü.

Ankara Ulus'ta bulunan Tarihi Sobacılar Çarşısında havalarında soğumasıyla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Evlerde doğalgaz kullanarak ısınan vatandaşlar ise geçmişe olan özlemlerinden yeni nesil dekoratif sobalara yöneldi. Bu talepteki artış, sobalarda dekoratif çeşitliliği artırdı, ortaya onlarca çeşit soba çıktı. Fiyatları 150 lira ile 6 bin lira arasında değişen sobalardaki yoğun talep ise en çok doğalgaz kullanımıyla satışları azalan sobacıları sevindirdi.

"Nostaljik olarak özellikle döküm modeller daha fazla satılıyor"

Sobacılar çarşısı esnafı Ramazan Yılmaz, burada insanlara hem nostaljik bir görsel şölen sunduklarını hem de satış yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda soba nostaljik olarak da çok tercih ediliyor. Eskiye göre daha fazla çeşit var. İşçiliği daha fazla oldukça üretim de fazla oluyor ve insanlar daha fazla çeşit arıyor. İnsanlar, nostaljiye dönmek için görsel olarak daha eski şeyler arıyorlar. Nostaljik olarak özellikle döküm modeller daha fazla satılıyor. Fiyatları daha fazla olmasına rağmen insanlar geçmişe dönebilmek için daha fazla tercih ediyorlar" diye konuştu.

12 senedir bu mesleği yapan Şakir Sepetçioğlu da satışların güzel olduğunu vurgulayarak, "Nostaljik sobalar alınıyor. Nostaljiyi yaşamak için şömine tarzı sobalar alınıyor. Döküm olanlar, cam olanlar tercih ediliyor ama herkesin imkanına göre de soba bulunuyor" dedi.

"Daha zevkli, eski günleri hatırlatıyor"

Sobacılar çarşısından alışveriş yapan Doğukan Uğur, nostaljik olduğu için soba alacağını söyleyerek, "Daha zevkli, eski günleri hatırlatıyor. Eskiden sobada kestane yapardık. Çay çok lezzetli olur. Banyo yapmak için su ısıtırdık. Eski günleri hatırlatıyor. Eski tip sobalardan alacağız onlar daha çok hoşumuza gidiyor" şeklinde konuştu.

Köydeki bahçesi için soba bakan Yazgül Öztürk ise çocukluğunda da sürekli soba yaktıklarını ifade ederek, "Yemekleri dışarıda yapıyoruz, güzel oluyor.Üstüne de sobanın tava veya saç koyarak üstünde ekmek yapıyorum, çörek yapıyorum. İçinde patates yapıyorum, hafif oluyor. Burada da evimin üst katında kullandım" dedi.

"Bahçeme sobamı koyuyorum ve üstünde kestanemi közlüyorum"

Soba alışverişi yapan 22. dönem Milletvekili Mücahit Daloğlu, sobanın Türk kültüründe ve Anadolu coğrafyasında çok şey ifade ettiğini aktararak, "Ben de bugün bir kuzine soba bir de kovalı dik soba almak için geldim. Sobanın kültürümüzde yeri var. Fırınına patates atarsın, kestane koyarsın, balık koyarsın çok güzel pişirir. Şimdi turbo dediğimiz fırının asıl orijinali, sobadır. Sobanın 3 yönlü işlevi vardır. Yakarsın, ısınırsın, üstünde yemek yaparsın. Hatta eskiden üstünde su ısıtır banyo bile yapardın. O günleri bugün de yaşıyorum. Bahçeme sobamı koyuyorum ve üstünde kestanemi közlüyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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