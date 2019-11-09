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Ballı sabun saç dökülmesini durduruyor

Ankara'daki Arıcılık fuarı bal severlerin ve arıcılıkla uğraşanların uğrak noktası oldu. Fuardaki ballı sabun ve çikolatalı sabun dikkat çekti.
 09 Kasım 2019 21:40
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Ballı sabun saç dökülmesini durduruyor

Ankara'daki Arıcılık fuarı bal severlerin ve arıcılıkla uğraşanların uğrak noktası oldu. Fuardaki ballı sabun ve çikolatalı sabun dikkat çekti.

Türkiye Arıcılık Fuarı'nın 6'ncısı Ankara Altınpark'ta başladı. Türkiye'den ve dünyadan arıcılık sektörünün temsilcileri Türkiye Arıcılık Fuarı'nda buluşurken bazı stantlar dikkat çekti. Çocuklar için içi bal dolgulu çikolatayı yaptıklarını söyleyen Bahri Dinçer, "Arıcılık ürünlerinin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bazen tat olarak farklılıkları oluştuğu için, propolisli veya polenli, çocukların yiyemeyeceğini düşünerek çikolataların içine bir şey katarak sunum gerçekleştirdik. Çok güzel oldu açıkçası, kendi çocuğumuza denettik. O da çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Hakiki bal nasıl anlaşılır ?

100 yıldır balcılıkla uğraştıklarını ve son 40 senedir bal ticareti yaptıklarını söyleyen Nevzat Balcı, "4 kuşak, dededen toruna, 100 seneyi aşkın bir zamandır arıcılıkla, balcılıkla uğraşıyoruz" dedi.

"Sahte bal ve hakiki bal arasındaki fark anlaşılmayacak kadar az"

Sahte bal ve hakiki bal arasındaki farkın anlaşılmayacak kadar az olduğunu ifade eden Nevzat Balcı, "Vatandaşımızın sahte bal ve gerçek balı ayırması biraz zor. Çünkü çok mahirane bir şekilde hile yapılıyor. Ticari fruktozdan, çeşitli gıda maddeleri, gıda boyaları, gıda kokuları ve esanslar katılarak yapılıyor. İlk etapta tanıyarak ayırt etmeleri çok zor. Yapacakları en akıllıca iş güvendikleri, bildikleri yerden almak, balın akışkanlığı, rayihası ve damakta bıraktığı tat azda olsa kanaat verecektir hakiki bal hakkında, hakiki bal durumuna ve bölgesine göre akışkan olur. Sahte ballarda, hakiki ballardaki özelliklerin birçoğunu kazandırmaya çalışarak yapıldığı için onu da taklit edebilirler. Sahte ballar fruktozdan yapıldığı için hiç donmaz, kristalize olmaz, şekerlenmez ve baldan daha berraktır" ifadelerini aktardı.

"Hammaddemiz zeytinyağ"

Ballı sabun üreten Recep Özer sabunların diğer sabunlardan farkının "faydalı olmak" olduğunu aktararak, "Sabunlarda toplamda arı ürünü 5 çeşidimiz var. Diğerlerinden farkı ise hammadde olarak zeytinyağ kullanıyoruz. Ekstra olarak, bal, propolis, arı sütü, polen gibi ürünleri kullanıyoruz" diye konuştu.

"Ballı sabun yüzde 99 oranında saç dökülmesini durduruyor"

Bal sabununun ciltteki yağlanmayı giderdiğini aktaran Özer, "Bal ve polen sabununda gördüğümüz etki, ciltteki yağlanmayı gideriyor ve sivilce tedavisinde kullanılabilir. Ürünlerin banyo sabunundan farkı doğal ürünlerden yapılmış olması, dışarıda illaki doğal olanları da vardır ama biz arı ürünleri olarak tercih ediyoruz. Fuarda bütün herkes bal üretiyor. Bizde yan ürün olarak ne üretebiliriz diye başlamıştık. Propolis sabunu insanlara yararlı olarak yüzde 99 saç dökülmesini durdurur. Deneyip gördük. Sabunun faydasız sabunlardan farkı faydalı olması" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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