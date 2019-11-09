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Ankara Valisi'nden 10 Kasım mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin:- "Tarihimizin istisna şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal, elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir"
 09 Kasım 2019 21:51
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Ankara Valisi'nden 10 Kasım mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edindiğini belirtti.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ata'yı sevgi, saygı ve minnetle andı.

Atatürk'ün, Türk milletini müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine bugün de emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin istisna şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal, elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Anadolu Ajansı
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