1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanür nedir?

İntihar vakalarıyla birlikte siyanür Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok kişi siyanürün ne olduğunu, hangi etkilerinin bulunduğunu ve nasıl zehirlediğini merak ediyor. İşte siyanür hakkında merak edilenler...
 09 Kasım 2019 22:28
Yazdır
Siyanür nedir?

Siyanür, canlılar için ölüme neden olabilecek kadar tehlikelidir. Endüstriyel alanda kullanılan siyanürün kendisi ve türevleri zehirlidir. Kimyasal anlamda siyanür, bir karbon ve bu karbona bağlı üç azot atomu içeren bileşiklere verilen isimdir. Siyanürün organik ve inorganik şekilde bulunduğu bilinmektedir. Endüstriyel anlamda üretilip, yine bu alanlarda kullanılan siyanür de oldukça faaldir. Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyen metal tuzlarından meydana gelmektedir. Siyanürün kendisi ve türevleri, zehir maddeleridir.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. Hepsi şiddetli zehirlidir. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak (NH3) ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler. HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki çözeltisi çok zayıf asittir.

Siyanür ve bileşikleri kimyasal yollarla üretilebildiği gibi, bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanseri yenen hemşire adayı, hastalarının yarasını saracak
09 Kasım 2019 23:07		 Tarlaları artık cep telefonları suluyor ve gübreliyor
09 Kasım 2019 22:23
İlk trafik cezasını bisikletiyle yedi
09 Kasım 2019 22:18		 Çarşıda alışveriş yaptılar, sıfır otomobil kazandılar
09 Kasım 2019 21:57
Soba satışında nostaljik dönüş yoğunluğu
09 Kasım 2019 21:33		 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09 Kasım 2019 21:16
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
09 Kasım 2019 20:50		 Tespih hastalığı aracından ettirdi
09 Kasım 2019 20:38
10 çocuğu ve 79 torunuyla 100 yaşına girdi
09 Kasım 2019 20:03		 Lüfer, balıkçının yüzünü güldürmeye başladı
09 Kasım 2019 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü23:07 - Kanseri yenen hemşire adayı, hastalarının yarasını saracak23:02 - Anıtkabir'de illüstrasyon haritalar ziyaretçilere yol gösteriyor22:57 - Facebook'un kripto parası için 'güvenlik' uyarısı22:51 - Pakdemirli'den koyunları çalınan Ayşe teyzeye destek22:46 - Nomofobi her 15 dakikada bir telefona baktırıyor22:40 - Uzman çavuş kavgayı havaya ateş açarak ayırdı. Emniyete götürüldü22:33 - Bakanlık görüntüleri paylaştı! PKK'ya ağır darbe22:28 - Siyanür nedir?22:23 - Tarlaları artık cep telefonları suluyor ve gübreliyor
22:18 - İlk trafik cezasını bisikletiyle yedi22:13 - Diyanet İşleri Başkanlığından '10 Kasım' mesajı22:08 - Galatasaray, Gaziantep'te yara sardı!22:03 - HAK-İŞ'ten ücretler için vergi adaleti mücadelesi21:57 - Çarşıda alışveriş yaptılar, sıfır otomobil kazandılar21:51 - Ankara Valisi'nden 10 Kasım mesajı21:46 - Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 4 etkili önlem21:40 - Ballı sabun saç dökülmesini durduruyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
TBB Başkanı Feyzioğlu: Ben devleti destekliyorum
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
dindar bir gençlik istiyorum 2
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
ankara 1
su kuyusu 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
sürat kargo 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam