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Anıtkabir'de illüstrasyon haritalar ziyaretçilere yol gösteriyor

Peyzaj mimarı Ece Şenses'in Anıtkabir için özel olarak hazırladığı rehber niteliğindeki illüstrasyon haritalar, yerli ve yabancı ziyaretçilere gezilerinde yol gösteriyor.
 09 Kasım 2019 23:02
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Anıtkabir'de illüstrasyon haritalar ziyaretçilere yol gösteriyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, "Girişimcilik Destekleme Programı" kapsamında aldığı destekle ES Sanat Kentsel Tasarım firmasını kuran peyzaj mimarı Ece Şenses, Ankara'da Hamamönü, Altınköy Açık Hava Müzesi ve Bilkent Üniversitesi kampüsünün yanı sıra Anıtkabir'in de illüstrasyon harita çizimlerini yaptı.

Şenses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 7'den 70'e herkesin ziyaret ettiği Anıtkabir için hazırladığı illüstrasyon haritanın çizimine başlamadan, birçok açıdan fotoğraf çekerek detaylı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Haritasında hem Aslanlı Yol hem de Anıttepe girişine yer verdiğini belirten Şenses, çalışmayı yaklaşık 2 ayda tamamladığını bildirdi.

Rehber niteliği taşıyan harita sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin Anıtkabir'i daha kolay gezebildiğini dile getiren Şenses, "Şu anda haritalar Anıtkabir'de kullanıma sunuldu. Bu sayede vatandaşlar nerede olduklarını daha iyi anlıyor ve gidecekleri yere hızlıca ulaşabiliyor. İlgili komutanlarla eşgüdüm içinde gece gündüz ve çok titiz bir şekilde çalıştım, sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Şenses, yurt dışındaki önemli destinasyonların hemen hemen hepsinde illüstrasyon haritalar kullanıldığına işaret ederek, "Dünya'nın en turistik yerlerinden Londra'daki Buckingham Sarayı ve tenis turnuvalarının en önemli durağı olan Wimbledon bu anlamda en iyi örnekler arasında yer alıyor. Biz de ülkemizde bu çalışmaları artırmalıyız." dedi.

Şirketini büyütmeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçladığını belirten Şenses, yurt dışında da bu tür haritalar çizerek markalaşmak istediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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