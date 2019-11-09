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'Donmayan bal gerçek değildir'

ANKARA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen arıcılık fuarına katılan Sivaslı üretici Celal Tuğrul, gerçek bal ile sahte balın ayrımını anlattı. Gerçek balın donduğunu belirten Tuğrul, "Balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal, gerçek bal değildir" dedi.
 09 Kasım 2019 23:23
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'Donmayan bal gerçek değildir'

ANKARA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen arıcılık fuarına katılan Sivaslı üretici Celal Tuğrul, gerçek bal ile sahte balın ayrımını anlattı. Gerçek balın donduğunu belirten Tuğrul, "Balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal, gerçek bal değildir" dedi.

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği'nce Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilen '6'ncı Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, ballar görücüye çıktı. 50'den fazla üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara ilgi yoğun oldu. Fuara, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerden de firmalar katıldı. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Genel Sekreteri Fikret Dinç, 3 gün sürecek fuarla ilgili bilgi verdi. Dinç, arıcılık fuarına hem katılımcıların hem de üreticilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Her yıl iki tane fuar düzenliyoruz. Sektörün önde gelen 50'den fazla firması ile arıcılık sektörüne hizmet ediyoruz. Amacımız burada arıcılık yapan tüm paydaşlarımıza malzemeleri tedarik etmek ve arı ürünlerini bütün tüketicilerimize ulaştırmak. Arı ürünleri ile ilgili kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir ürünleri alıcısı ile buluşturmak. Şu anda biz 7,5 milyon kovanla dünyada 2'nci sırada bal üreticisiyiz Türkiye olarak. Bunu devam ettirmek istiyoruz.Her sene burada sektörde ne aşamadayız, birbirimizdeki yenilikleri görüyoruz. Her sene giderek artan bir katılımcı var. Geçen sene İstanbul?da düzenlediğimizde 9 bin katılımcı vardı. Ankara'da ise bu sene 15 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.

'GERÇEK BAL DONAR'

Fuarda üreticiler, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edileceği konusunda ziyaretçilere bilgiler de verdi. Sivas'tan katılan üretici Celal Tuğrul, balın insan sağlığına oldukça faydasının olduğunu belirterek gerçek bal ile sahte balın ayrımını şöyle anlattı:

"Gerçek bal donar, balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal gerçek bal değildir. Donduktan sonra tereyağı gibi de tüketebiliriz veya ılık bir tencereye su koyarak kaynatmamak şartı ile ısıtarak da yiyebilirsiniz. Ayrıca balı koyduğunuzda kesik kesik akması lazım, akışan şekilde değil. Yediğiniz zaman geniz yakıyorsa yine o gerçek baldır. Bal mide, astım, grip gibi hastalıklara kullanım şekline göre faydası da var. Sadece bal değil arının yaptığı pek çok faydalı ürün var. Arı sütü, propolis, polen gibi ürünler de birçok hastalığa iyi geliyor."
DHA
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