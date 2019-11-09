'Donmayan bal gerçek değildir'
|09 Kasım 2019 23:23
|Yazdır
ANKARA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen arıcılık fuarına katılan Sivaslı üretici Celal Tuğrul, gerçek bal ile sahte balın ayrımını anlattı. Gerçek balın donduğunu belirten Tuğrul, "Balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal, gerçek bal değildir" dedi.
Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği'nce Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilen '6'ncı Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, ballar görücüye çıktı. 50'den fazla üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara ilgi yoğun oldu. Fuara, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerden de firmalar katıldı. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Genel Sekreteri Fikret Dinç, 3 gün sürecek fuarla ilgili bilgi verdi. Dinç, arıcılık fuarına hem katılımcıların hem de üreticilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Her yıl iki tane fuar düzenliyoruz. Sektörün önde gelen 50'den fazla firması ile arıcılık sektörüne hizmet ediyoruz. Amacımız burada arıcılık yapan tüm paydaşlarımıza malzemeleri tedarik etmek ve arı ürünlerini bütün tüketicilerimize ulaştırmak. Arı ürünleri ile ilgili kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir ürünleri alıcısı ile buluşturmak. Şu anda biz 7,5 milyon kovanla dünyada 2'nci sırada bal üreticisiyiz Türkiye olarak. Bunu devam ettirmek istiyoruz.Her sene burada sektörde ne aşamadayız, birbirimizdeki yenilikleri görüyoruz. Her sene giderek artan bir katılımcı var. Geçen sene İstanbul?da düzenlediğimizde 9 bin katılımcı vardı. Ankara'da ise bu sene 15 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.
'GERÇEK BAL DONAR'
Fuarda üreticiler, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edileceği konusunda ziyaretçilere bilgiler de verdi. Sivas'tan katılan üretici Celal Tuğrul, balın insan sağlığına oldukça faydasının olduğunu belirterek gerçek bal ile sahte balın ayrımını şöyle anlattı:
"Gerçek bal donar, balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal gerçek bal değildir. Donduktan sonra tereyağı gibi de tüketebiliriz veya ılık bir tencereye su koyarak kaynatmamak şartı ile ısıtarak da yiyebilirsiniz. Ayrıca balı koyduğunuzda kesik kesik akması lazım, akışan şekilde değil. Yediğiniz zaman geniz yakıyorsa yine o gerçek baldır. Bal mide, astım, grip gibi hastalıklara kullanım şekline göre faydası da var. Sadece bal değil arının yaptığı pek çok faydalı ürün var. Arı sütü, propolis, polen gibi ürünler de birçok hastalığa iyi geliyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahte propolise dikkat! Kanserojen etkisi var
09 Kasım 2019 20:13
|Uygunsuz saklanan baharat, 'zehirli küf'e neden olabilir
09 Kasım 2019 17:08
|Uzmanlar uyarıyor: Kekik alırken dikkat!
09 Kasım 2019 16:34
|Kooperatifi Başkanı: 15 liraya zeytin yağı olmaz
06 Kasım 2019 22:16
|Televizyon izleme ile obezite arasında 'dolaylı bağlantı' tespiti
06 Kasım 2019 17:18
|Uzmanlardan 'Tarçın' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
05 Kasım 2019 19:45
|'Karışık meyve suyu kan şekerini yükseltebilir'
04 Kasım 2019 23:51
|'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi
04 Kasım 2019 21:50
|İstanbul'daki zehirlenmelerin sebebi açıklandı
04 Kasım 2019 11:12
|Şifa deposu kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor
03 Kasım 2019 15:33