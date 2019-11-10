Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara bölgesinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.