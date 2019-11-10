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Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak

Bazı il başkanları kongre beklenmeden görevden alınacak. Erdoğan toplantıda "Bizi sürükleyecek isimlerle çalışacağız. Küskünlük ve kırgınlık oluşmaması için hassas davranacağız" mesajı verdi
 10 Kasım 2019 07:46
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Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak

AK Parti'nin bir yıl erkene aldığı kongre sürecinde, değiştirilmesi gereken il yönetimlerine ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, geçen hafta içinde Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, uzun zamandır illerde yaptığı 'performans değerlendirmesi' raporunu bu toplantıda Cumhurbaşkanına sundu. Büyükşehirler dışındaki 51 ille ilgili hazırlanan rapor kapsamında, değiştirilmesi gereken il başkanları hakkında, gerekçeleri ile birlikte uzun bir sunum gerçekleştirildi.

Teşkilat Başkanlığı dışında, bazı parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, yeni il başkan adayları üzerinde de değerlendirme yapıldı. Ayrıca yeni seçilecek ilçe yönetimlerinin, o ilin il başkanı adayı ile birlikte belirlenmesi kararlaştırıldı.

AK Parti kurmayları, illerde yaptıkları çalışmalarda, il başkanlarının ilçe yönetimleri ile uyumu, seçimlerdeki performansları, parti içi çekişmelerin olup olmadığı da dahil olmak üzere birçok başlıkta değerlendirme yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda, Teşkilat Başkanlığının 'değiştirilmesini önerdiği' il başkanlarına itiraz etmediği ve yerinde bulduğu öğrenildi. Ayrıca, bazı il başkanlarının kongre beklenmeden görevden alınması ve yerlerine atama yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan toplantıda "Bizi sürükleyecek isimlerle çalışacağız. Parti içinde çekişmeye izin vermeyeceğiz, küskünlük ve kırgınlık oluşmaması için hassas davranacağız" mesajı verdi. Erdoğan'ın, gençlerin partiye kazandırılması ve il-ilçe yönetimlerinde gençlere daha fazla ağırlık verilmesi uyarısında bulunduğu da belirtildi.

50+1 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanının her platformda teşkilatlarda değişim olacağına dikkat çektiğini hatırlatarak "AK Parti kendi içinde dönüşümü sağlayabilen bir partidir. Kongreler bu değişimi yapacaktır. Yorulan hata yapan ve Erdoğan'a yük olanlar varsa değişim olacaktır. Yüzde 50'den fazla oy almayı zorunlu kılan sisteme uygun olarak, 50+1 kim alacaksa onunla yol yürünecektir" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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