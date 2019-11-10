1 haftalık stok eritme yarışı

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kışlık ürünleri rafta kalan perakendeci özel alışveriş günlerine yüklendi. Kamuoyunda Bekarlar Günü olarak kutlanan 11.11, Kara Cuma Black Friday ve Siber Pazartesi'yi içine alan haftada, markalar indirim ve kampanyalarla satış yarışına girdi. Markalar yüzde 30 ila 80 arasında yaptıkları indirimlerle şimdiden satışlarını ikiye katladı.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, bu tip günlerin stokları eritmek için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "Kış grubu olup da performansı düşük ürünleri bu şekilde bitiriyoruz. Zaten bu kadar yüksek indirimler ancak bu kategorideki ürünler için yapılabilir" dedi.

REKOR KIRIYORUZ

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, bu 3 özel günde indirim oranlarının genel olarak yüzde 80'lere vardığını, hatta bu indirim dönemlerinde e-ticaret şirketlerinin rekorlar kırdığını, günlük satış ortalamasının 10 katına ulaşan artışlar yaşandığını kaydetti. Şirketlerin indirim dönemleri öncesinde stoklarını gözden geçirdiklerini vurgulayan Kantarcı, "Özellikle Black Friday'de satış hacmi her yıl katlanarak artıyor" diye konuştu.

Geçen yıl Black Friday'de rekor kırdıklarını vurgulayan Kantarcı, "2018'de bazı fırsat ürünleri ilk yarım saatte tükendi. Kasım ayının günlük ortalamasıyla kıyaslandığında ise kampanya dahilinde gerçekleşen günlük satış hacmi tam 7 kat daha yüksek oldu. Günlük ziyaret sayısında 2 kat ve kişi başına ortalama harcama tutarında ise 2.5 kat artış gerçekleşti. Bu yıl da 29 Kasım'da yapılacak 'Süper Cuma'da satışımızın yine bir öncekine kıyasla 2 kat artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ONLINE'DA YÜZDE 60 ARTIŞ

Penti CEO'su Mert Karaibraimoğlu, geçen yıl 11.11 dönemine tüm kategorilerde ciddi bir satış adedi gerçekleştirdiklerini söyledi. Karaibrahimoğlu, "Bu yıl ise 11.11 dönemine özel hazırladıkları ev giyim ürünleri ile ev giyim, iç giyim ve aktif giyim kategorilerinde de yine hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz yıla oranla online'da yüzde 60'lık bir satış artışı göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

SATIŞLAR İKİYE KATLANACAK

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre 2018'de Black Friday'de Türkiye'de gerçekleşen toplam kartlı ödeme miktarı 3.4 milyar TL oldu. Aynı gün yapılan kartlı harcamaların 1 milyar TL'si ise internette gerçekleşti. 2017'de 565 milyon TL olan harcamaların oranı 2018'de ikiye katlandı. Kantarcı, bu yıl da sektörde geçtiğimiz yıla kıyasla yine 2 kat artış yaşanmasını beklediklerini ifade etti.



