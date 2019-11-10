1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muş'un çilek çocukları

Muş'ta Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar, bin metrekarelik bahçeye kendi elleriyle çilek ekti. Tarlaya gözü gibi bakan çocuklardan Caner, "Toprakla uğraşmak hem hoşuma gidiyor hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor" diyor. Çocuklar şimdi 3 ton çilek bekliyor
 10 Kasım 2019 08:46
Yazdır
Muş'un çilek çocukları

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için bin metrekarelik çilek bahçesi oluşturdu. İl müdürlüğü tarafından oluşturulan bahçede çocuklar, ziraat mühendisleri eşliğinde kendi elleriyle çilek ekti. Ekinlerine gözleri gibi bakan çocuklar, 3 ton çilek hasadı almayı bekliyor. Yetkililer, bahçenin çocukların sosyalleşmesine, konsantrasyonlarının yükseltilmesine ve motor becerilerini artırmasına katkı sağladığını belirtiyor.

LEZZETLİ KIRMIZI ÇİLEKLER BEKLİYORUZ

Çilek tarlasına gözü gibi bakan çocuklardan Caner A. "Toprakla uğraşmak yetiştirmeyi üretmeyi bilmek, hem hoşuma gidiyor, hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor. Sorumluluk alarak toprağı çapalıyor, fide ekiyor ve sulama yapıyoruz" diyor. Baran K. ise duygularını şöyle anlattı: "Tarlaya çilek ekmek beni çok heyecanlandırmıştı. Çileklerin bu şekilde yeşillenip çiçek açacağı hiç aklımın ucuna bile gelmiyordu. Şimdi çilek tarlasına gittiğimde mutlu oluyorum. Toprağı çabalıyor ve sulama yapıyoruz" Eyyüp Sekin de şunları söyledi: "Ne büyük bir mucize bir kök, hava toprak ve suyun birleşimiyle tatlı, lezzetli kırmızı çilekler elde etmek. Böyle bir uğraşı alanını bize hazırlayanlara teşekkür ediyorum" Semih Güler, "Kendi emeğimiz ile bir şey yetiştirmek, onun büyüyüp gözümün önünde olgunlaştığını görmek çok mutluluk verici" dedi.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu ve Düzce, sonbahar güzelliğine büründü
09 Kasım 2019 23:11		 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları cüzdanı polise teslim etti
09 Kasım 2019 21:11
Tohma Kanyonu doğa tutkunlarının uğrak mekanı
09 Kasım 2019 18:06		 Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor
09 Kasım 2019 17:40
2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
09 Kasım 2019 17:32		 28 yıl önce yetiştirilmeye başlandı, 14 bin dönüme yayıldı
09 Kasım 2019 17:28
Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi
09 Kasım 2019 16:38		 Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi
08 Kasım 2019 18:03
Atık malzemeler köydeki öğrencilerin elinde hayat buldu
08 Kasım 2019 12:32		 Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi 2023'e yetişecek
07 Kasım 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Zamcılar çok rahatsız
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
1 haftalık stok eritme yarışı
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Trendyol' Perwoll 4'lü set 29.99TL
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
Patlayan lastiğini değiştiren kişilere araç çarptı: 2 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
eyvallahı olmamak 4
ptt kargo 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
sürat kargo 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
su kuyusu 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam