Muş'un çilek çocukları

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için bin metrekarelik çilek bahçesi oluşturdu. İl müdürlüğü tarafından oluşturulan bahçede çocuklar, ziraat mühendisleri eşliğinde kendi elleriyle çilek ekti. Ekinlerine gözleri gibi bakan çocuklar, 3 ton çilek hasadı almayı bekliyor. Yetkililer, bahçenin çocukların sosyalleşmesine, konsantrasyonlarının yükseltilmesine ve motor becerilerini artırmasına katkı sağladığını belirtiyor.

LEZZETLİ KIRMIZI ÇİLEKLER BEKLİYORUZ

Çilek tarlasına gözü gibi bakan çocuklardan Caner A. "Toprakla uğraşmak yetiştirmeyi üretmeyi bilmek, hem hoşuma gidiyor, hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor. Sorumluluk alarak toprağı çapalıyor, fide ekiyor ve sulama yapıyoruz" diyor. Baran K. ise duygularını şöyle anlattı: "Tarlaya çilek ekmek beni çok heyecanlandırmıştı. Çileklerin bu şekilde yeşillenip çiçek açacağı hiç aklımın ucuna bile gelmiyordu. Şimdi çilek tarlasına gittiğimde mutlu oluyorum. Toprağı çabalıyor ve sulama yapıyoruz" Eyyüp Sekin de şunları söyledi: "Ne büyük bir mucize bir kök, hava toprak ve suyun birleşimiyle tatlı, lezzetli kırmızı çilekler elde etmek. Böyle bir uğraşı alanını bize hazırlayanlara teşekkür ediyorum" Semih Güler, "Kendi emeğimiz ile bir şey yetiştirmek, onun büyüyüp gözümün önünde olgunlaştığını görmek çok mutluluk verici" dedi.

Kıymet Sezer