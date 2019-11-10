1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu pidenin porsiyonu bir metre

Karadeniz'in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri
 10 Kasım 2019 09:31
Yazdır
Bu pidenin porsiyonu bir metre

Karadeniz'in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.

Giresun'un Espiye ilçesinde tarihi 100 yıla dayanan 'Espiye pidesi' ise yörede tescillenmiş ilk pide olarak dikkat çekiyor. Ustalarının havanın durumuna göre yoğurduğu hamur ile yapılan pide uzun, ince ve yumuşak olmasıyla dikkat çekiyor. Espiye pidesinin bir porsiyonu yaklaşık bir metreye denk geliyor. İsteğe bağlı olarak ise pidenin uzunluğu iki metreye kadar çıkartılıyor.

Park Pide İşletme Müdürü Emin Şahin, Espiye pidesinin özelliklerini anlattı. Şahin, pidenin müşteriler tarafından en beğenilen yanının midede sindiriminin kolay olması olduğunu belirterek, "Yendiği zaman mideyi rahatsız etmiyor. Bunun başlıca sebebi ise kullandığımız ürünlerin kalitesi. Genelde köy ürünleri kullanıyoruz. Pideye lezzet veren yüzde 50 ürünlerin kalitesi yüzde 50 ise ustanın kalitesidir" dedi.

Pide hamurunun merdane yardımıyla değil tamamen el yordamıyla açıldığını ifade den Şahin, "Merdaneyle açılan hamur özelliğini kaybeder, buda pidenin piştikten sonra daha çabuk kurumasına neden olur. Biz ondan dolayı el ile açıyoruz ve hamur hiçbir şekilde özelliğini kaybetmiyor. Günümüzde birçok işletme elektrikli, doğalgazlı sisteme geçmiştir. Biz odun ateşinde pişiriyoruz. Buda pidenin lezzetinin daha iyi olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektriği en çok bu saatte tükettik
10 Kasım 2019 09:26		 Sürücüler dikkat...Bu yollarda çalışma var
10 Kasım 2019 09:06
'Bor'u değerlendirmek ülkeye borcumuz
10 Kasım 2019 07:36		 Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
10 Kasım 2019 06:20
Kanseri yenen hemşire adayı, hastalarının yarasını saracak
09 Kasım 2019 23:07		 Siyanür nedir?
09 Kasım 2019 22:28
Tarlaları artık cep telefonları suluyor ve gübreliyor
09 Kasım 2019 22:23		 İlk trafik cezasını bisikletiyle yedi
09 Kasım 2019 22:18
Çarşıda alışveriş yaptılar, sıfır otomobil kazandılar
09 Kasım 2019 21:57		 Soba satışında nostaljik dönüş yoğunluğu
09 Kasım 2019 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Zamcılar çok rahatsız
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
1 haftalık stok eritme yarışı
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Trendyol' Perwoll 4'lü set 29.99TL
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
Patlayan lastiğini değiştiren kişilere araç çarptı: 2 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
su kuyusu 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
eyvallahı olmamak 4
sürat kargo 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam