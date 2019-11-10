1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıfır aldığı araç boyalı çıkan tüketicinin 9 yıl süren hukuk zaferi

Tam 49 bin euro ödeyerek aldığı sıfır lüks otomobili boyalı çıkan tüketici, 9 yıl süren hukuk zaferini kazandı
 10 Kasım 2019 09:45
Yazdır
Sıfır aldığı araç boyalı çıkan tüketicinin 9 yıl süren hukuk zaferi

Tam 49 bin euro ödeyerek aldığı sıfır lüks otomobili boyalı çıkan tüketici, 9 yıl süren hukuk zaferini kazandı.

S.T., yıllardır hayalini kurduğu lüks aracı alabilmek için kolları sıvadı. 2010 yılında dünya genelinde sadece 500 adet üretilen M.C. (Mini Cooper) marka Limited Edition model aracı 49 bin 45 duro ödeyerek alan S.T., bir süre sonra aracı satmaya kalkınca büyük şok yaşadı. Sıfır aldığı araç boyalı çıkan S.T., durumu otomobili aldığı şirkete bildirdi. Şirketin 'yapacağımız bir şey yok' cevabıyla sarsılan S.T., olayı 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Satın aldığı aracın Limited Edition, yani dünyada sınırlı sayıda ve 500 adet üretilmiş 397 numaralı araç olduğunu anlatan S.T., ihtiyacı nedeniyle aracını satmak istediğinde aracın sol ön kapısının boyalı olduğunun ve navigasyon donanımının olmadığının anlaşıldığını dile getirdi. Özel imalat araçların bütün donanımlarının standart olması gerektiğini ve boya kalınlığının aynı olması gerektiğini belirten vatandaş, bu nedenle aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın iadesi ile ödediği bedelin tahsilini istedi. Davalı şirket avukatı, dava konusu aracın sonradan boyanarak imalat hatalı bir şekilde davacıya satılmadığını, araçta iddia edildiği gibi üretimden kaynaklanan herhangi bir gizli ayıp bulunmadığını öne sürdü. Şirket, boya kalınlığı konusunda bir standart olmadığını, dolayısıyla boya kalınlığından hareketle gizli ayıp nitelemesi yapılamayacağını, aracın 1.5 yıldır davacı tarafından kullanıldığını, aracın davacıya sonradan boyanmış olarak satıldığına dair hiçbir delil bulunmadığını dile getirdi. Şirket, ne zaman ve hangi olaydan dolayı kaynaklandığı belli olmayan boyadan sorumlu tutulamayacağını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, aracın sol ön kapısının boyalı olduğunun anlaşılması üzerine aracın bedelinin iadesi istemiyle davanın açıldığına dikkat çekti. Yapılan bilirkişi incelemesi ile boya orjinal de olsa ülke ikinci el piyasa şartlarında bu tür kalınlık farklarının değer kaybına neden olacağının tespit edildiği belirtildi. Davanın kabulü ile dava konusu edilen aracın davalıya iade edilerek 49 bin 45 euronun yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti. Karar davalı tarafından temyiz edildi. Hüküm, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından da onandı. Ancak davalı bu kez de karar düzeltme talebinde bulundu. Daire, fabrika orijinal boyası dışında aracın farklı bir boyaya maruz kaldığı ya da ikinci bir boyamanın yapıldığı ispat edilemediği gibi araçtaki boya kalınlıklarının da standart sınırlar içinde kaldığı gerekçesiyle tüketici mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme önceki kararda direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Hukuk Genel Kurulu, kararında mahkemenin hazırlattığı bilirkişi heyeti raporundaki, "Aracın boyası orijinal de olsa ikinci el piyasa şartlarında araçtaki boya kalınlık farklarının değer kaybına neden olacağı tespit edilmiştir'' ifadeleri hatırlatıldı. Kararda, ''Mahkemece otomotiv sektöründe seri imalat sırasında araçların kaportasının yatay düzlemleri için 400-450 mikron, düşey düzlemleri için 300-350 mikron boya kalınlıklarının orijinal fabrikasyon boya kalınlığında üst sınır olarak kabul edildiği ortadadır. Ancak somut olayda dava konusu aracın sınırlı sayıda 500 adet üretildiği ve seri üretim araç olmadığı, bu tür özel araçların üretimi sırasında daha fazla özen ve dikkatin gösterilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Araç üzerinde yapılan inceleme sonucunda boya kalınlığının sol ön kapı sacında 140 mikron, tavandaki beyaz boya nedeniyle 200 mikron, kaput, çamurluk ve diğer kapı saclarında ise 100 mikron civarında olduğu, boya kalınlıklarının bazı yerlerde neredeyse iki kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar aracın boyası orijinal olsa da bu durumun aracın satışı sırasında değer kaybına neden olacağı, bu nedenle araçta gizli ayıbın varlığının kabulü ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesi gerektiği belirtilerek, direnme kararı verilmiştir'' denildi.

Özel üretilmiş ama özen gösterilmemiş

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun (BK) 194. maddesindeki, "Bayi, müşteriye karşı mebiin (satılan malın) zikir ve vaat ettiği vasıflarını mütekeffil (kefil) olduğu gibi, maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini veya maksut olan (istenen) menfaatini izale veya ehemmiyetli bir suretle tenkis eden (gideren veya önemli şekilde noksan kılan) ayıplardan salim bulunmasını da mütekeffildir. Bayi, bu ayıpların mevcudiyetini bilmese bile onlardan mesuldür" hükmü hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

''Satılan maldaki ayıp açık veya gizli ayıp şeklinde olabilir. Açık ayıplar, ilk bakışta görülebilen veya basit bir muayene ile anlaşılabilen ayıplardır. Buna karşılık gizli ayıplar, ilk bakışta fark edilemeyen, sonradan yapılacak detaylı bir muayene ile anlaşılan ayıplardır. Bu tür ayıplar genelde malın yapısıyla ilgili olan ve kullanılmasıyla anlaşılan ayıplardır. 818 sayılı BK'nın 203. maddesinde satılanın muayyen misli şeylerden olması halinde alıcı, dilerse sözleşmenin feshi veya semenin tenzilindenhiç birini talep etmeyip malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebileceği belirtilmiştir. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde davacı, davalıdan 27.07.2010 tarihinde 49 bin 45 euro bedelle 2011 model M.C. marka aracı satın almıştır. Aracın üretici ve satıcı firmaların kabulünde olduğu üzere 500 adetle sınırlı olarak üretildiği ve özel üretim olduğuna yönelik 397 numaralı sertifika düzenlendiği anlaşılmaktadır. Alıcının bu şekilde üretilen ve ileride koleksiyon değeri olacak bir aracı tam eksiksiz olarak alma hakkı mevcuttur. Cihaz ile yapılan ölçümler neticesinde bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere satım konusu aracın boyasının çeşitli bölgelerde farklılıklar göstermesi, boyanın orijinal de olsa titizlikte üretilmediğini göstermektedir. Bu nedenle aracın gizli ayıplı olduğunun kabulü gerekir. Ne var ki bu durumun satım konusu araçta 4077 sayılı TKHK'nın 4. maddesinde belirtilen ayıp sebebiyle kullanımında bir eksiklik göstermeyeceği de kuşkusuzdur. Böyle olunca özel üretim olan aracın daha sonra satışı halinde değer kaybına uğrayacağının kabulü ile aracın bedelinin iadesi yerine 818 sayılı BK'nın 202/2. maddesi gereğince semenden tenzil (bedelde indirim) yönünde inceleme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir. Açıklanan bu değişik gerekçe ile direnme kararının bozulması gerekmiştir.''

Hukukçular, Genel Kurul'un kararıyla araç bedelinden bir miktar indirim yapılacağına dikkat çektiler. Sıfır araç alacakları da uyaran hukukçular, ''Muhtemel bir mağduriyet yaşanmaması için boya kontrolü yapılmalı'' uyarısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan darbe davasında onama kararı
08 Kasım 2019 15:32		 Kesinleşmiş hapis cezalarında, Yargıtay'a başvuru için son gün!
07 Kasım 2019 15:50
Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı hakim karşısında
05 Kasım 2019 13:29		 Hakimin, 'kişisel' yolla görüş sorması etik değil
04 Kasım 2019 14:21
Doğumda eşinin yanında olmayan yandı
03 Kasım 2019 10:11		 Yargıtay'dan o işçilere iyi haber
02 Kasım 2019 15:27
Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı
02 Kasım 2019 10:36		 Yargıtay'dan, eski Danıştay üyesi Olcay'a verilen cezaya onama
01 Kasım 2019 13:25
'Eşkıya' sözü hakaret midir? İşte Yargıtay'ın kararı
01 Kasım 2019 11:15		 Yargıtaydan FETÖ'cü askerler için 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
31 Ekim 2019 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem13:18 - Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi13:00 - Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu12:55 - Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale12:47 - AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek12:42 - Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek12:27 - Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı12:22 - MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi12:19 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor12:14 - Bu okullarda herkes 'okuyor'
12:07 - Bütçede kadın erkek fırsat eşitliği takip edilecek12:04 - Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor11:59 - Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi11:55 - Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı11:49 - Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak11:42 - Girişimcilere 'geleneksel sektörlere bakın' önerisi11:29 - Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var11:27 - Taksim Camisi 2020'de açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
Zamcılar çok rahatsız
1 haftalık stok eritme yarışı
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
eyvallahı olmamak 4
dindar bir gençlik istiyorum 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
sürat kargo 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 2
su kuyusu 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam