Helal Akreditasyon Kurumu, reklam olsun diye mi kuruldu?

Helal kuruma haram soruşturması

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye'de helal sertifikası verme konusunda yetkiye sahip tek kurum olan Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK), kurulduğu 2018 yılından bu yana bir tek başvuru dahi gelmemesi eleştiri konusu oldu. Kurumun 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri, kurumun 2 yıldır hiçbir hizmet sunmadığı halde milyonlarca lira harcadığına dikkat çekerlerken, harcamaların artık harama dönüştüğünü söylediler. Eleştirilere rağmen HAK'ın 2020 yılı bütçesi yüzde 8.1 artırılarak 4 milyon 191 bin liraya yükseltildi.

NİYE KURULDU

Dünyadaki 1.8 milyar Müslümanın tercih ettiği 3.9 trilyon dolar büyüklüğündeki helal mal ve hizmet ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulan HAK'ın Meclis'teki 2020 yıl bütçe görüşmelerine "helal-haram" tartışmaları damga vurdu. 2018 yılında kurulduktan sonra 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 daire başkanı ile 50 kişilik personelin alınan HAK'a 1007 metrekarelik hizmet binası tahsis edilmesi eleştiri konusu olurken, kurumun bugüne kadar herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleştirmemesi tepki çekti. Komisyonda söz alan milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kurumun büyük reklamlarla apar topar kurulduğunu ancak hiçbir başvuru alamadığını belirtirken, "Bu kurum niye kuruldu? Reklam olsun diye mi, istismar olsun diye mi?" diye sordu.