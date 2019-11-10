1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te mozole önünde saygı duruşunda bulundu. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır
 10 Kasım 2019 10:15
Yazdır
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

- Anıtkabir ziyarete açıldı

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bütçede kadın erkek fırsat eşitliği takip edilecek
10 Kasım 2019 12:07		 Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
10 Kasım 2019 11:29
Taksim Camisi 2020'de açılacak
10 Kasım 2019 11:27		 'Bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 organ nakli yapıldı'
10 Kasım 2019 11:04
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
10 Kasım 2019 10:09		 Helal Akreditasyon Kurumu, reklam olsun diye mi kuruldu?
10 Kasım 2019 10:06
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
10 Kasım 2019 07:46		 10 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 Kasım 2019 00:05
Pakdemirli'den koyunları çalınan Ayşe teyzeye destek
09 Kasım 2019 22:51		 Bakanlık görüntüleri paylaştı! PKK'ya ağır darbe
09 Kasım 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem13:18 - Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi13:00 - Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu12:55 - Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale12:47 - AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek12:42 - Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek12:27 - Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı12:22 - MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi12:19 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor12:14 - Bu okullarda herkes 'okuyor'
12:07 - Bütçede kadın erkek fırsat eşitliği takip edilecek12:04 - Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor11:59 - Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi11:55 - Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı11:49 - Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak11:42 - Girişimcilere 'geleneksel sektörlere bakın' önerisi11:29 - Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var11:27 - Taksim Camisi 2020'de açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
Zamcılar çok rahatsız
1 haftalık stok eritme yarışı
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
su kuyusu 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
ptt kargo 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
sürat kargo 1
eyvallahı olmamak 4
dindar bir gençlik istiyorum 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam