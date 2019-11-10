O ilde termometreler eksi 9'u gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 21, Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 6 santimetre ölçüldü.