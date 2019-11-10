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'Bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 organ nakli yapıldı'

Bakan Koca: 81 ilimizdeki 148 organ nakil merkezimizde bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdik
 10 Kasım 2019 11:04
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'Bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 organ nakli yapıldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 148 organ nakil merkezinde bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanı Koca yayınladığı mesajda binlerce kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini belirterek, "Her yıl binlerce vatandaşımız organ nakli beklerken hayatını kaybediyor, binlerce hastamız ise sağlığına kavuşmak için umutla organ bekliyor. Bugün itibariyle organ nakli bekleyen hastalarımızın sayısı 29 bine yaklaştı. Organ bağışında ve operasyon sayısında her geçen yıl düzenli bir artış mevcut ancak hala organ bekleyen hastalarımız için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

"81 ilimizdeki 148 organ nakil merkezimizde bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdik"

Türkiye genelinde 148 organ nakil merkezinde bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Koca, "81 ilimizdeki 148 organ nakil merkezimizde bu yılın ilk 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdik. Ülkemiz Avrupa bölgesinde en yüksek nakil rakamlarına sahip. Bunun yanı sıra dünyada canlı vericiden organ nakillerinde en yüksek rakamlara sahibiz. Ancak kadavradan bağış sayımız Avrupa bölgesine göre düşük bir oranda. Bu yapısı ile toplam nakillerin yüzde 25'inin kadavra vericilerden, yüzde 75'inin ise canlı vericilerden yapıldığını görüyoruz" ifadelerini aktardı.

"Organ bağışı haftasını, toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz"

Organ bağış haftasının toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Organ bağışı haftasını, toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hafta boyunca yeni bağışçılarımız eklendi ve bağışçı sayımız 502 bine yükseldi. Biz bu sayıyı yeterli görmüyor ve çok daha yüksek oranlara ulaşabileceğimizi biliyoruz. İllere göre bağışçı sayılarına baktığımızda 71 bin kişiyle İzmir birinci sırada yer alıyor. 57 bin 500 bağışçı ile İstanbul ikinci, 37 bin bağışçı sayısıyla Kocaeli üçüncü sırada yer alıyor. Bu illerimizi Manisa, Balıkesir ve Ankara takip ediyor. Organ bağışı gibi hayati bir konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
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