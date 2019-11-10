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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine gelecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek
 10 Kasım 2019 11:10
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulu, 12 Kasım Salı günü toplanarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünden itibaren görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, BDDK'nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri TCMB'ye devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Düzenlemeyle üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Genel Kurulda, bu hafta, AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ile bazı AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, Elektrik Piyasası Kanunu'nda da değişikliğe gidilerek tesislere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla tanınan süre 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacak.

Düzenlemeyle "Dijital Hizmet Vergisi" ve "Konaklama Vergisi" adı altında yeni vergiler ihdas edilecek. Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart otel ve kampingler için 6 lira, butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira olacak.

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak. Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak.

Teklife göre, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak. Tapu harcına ilişkin, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak kaydıyla devir ve iktisap bedeli alınacak.

Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılıyor.

- Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12 Kasım Salı günü Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 13 Kasım Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
Anadolu Ajansı
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