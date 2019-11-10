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Taksim Camisi 2020'de açılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı bitti, yıl sonu itibariyle tamamlanacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak
 10 Kasım 2019 11:27
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Taksim Camisi 2020'de açılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi'nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90'ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

AA muhabirine, caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Yıldız, ''Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak.'' diye konuştu.

Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

''Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim'e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camisi ibadete inşallah açılacak.''

Beyoğlu'nun önemli bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini, ''Taksim, kilisesiyle, camisiyle, bütün inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının kendisini ifade ettiği bir yer. Taksim Camisi de bu anlamda tamamlayıcı bir unsur olacak." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
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