Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak

Trabzon'da, alkollü araç kullanmaktan 2,5 ay hapis cezası alan Mehmet Akkol, cezasını Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında Kur'an kursu inşaatında çalışarak geçiriyor.

Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'ndaki Yayla Kent'te yaşayan Mehmet Akkol hakkında, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çıkarıldığı adli makamlarca 2,5 ay hapis cezasına çarptırılan Akkol, bir hafta Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı. Daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında adli kontrol şartı getirilen Akkol'un cezası, denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında 17 gün Kur'an kursu inşaatında çalışmaya çevrildi.

Haftada 2 gün kolluk birimine giderek imza atan Akkol, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Hıdırnebi Yaylası'ndaki Kuruçam Köyü Yayla Camisi'nde yapımı süren Kur'an kursu inşaatında çalışıyor.

İnşaatta ustalara yardım eden Akkol, kum eleyip kereste ve tuğla taşıyor.

- "Devletin vermiş olduğu her şeye razıyız"

Akkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında cezasını camide tamamlayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Camide hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkol, şöyle devam etti:

"Memnunum burada çalışmaktan. Çalışmayı da seven bir insanım. Hem sevap işliyorum hem de cezamı çekiyorum. Hem de burada hocayla birlikte namazımı kılıyorum. Mutluyum, huzursuz değilim. Devletin vermiş olduğu her şeye razıyız. Böyle bir şey bana geldiği için mutluyum. Camiye hizmet ediyorum. Normalde 4 saat çalışmam var ama yeri geliyor ustalarla saat 17.00'ye kadar çalışıyorum. Ustalar buradayken bırakıp gitmek istemiyorum."

Akyol, alkol kullandığı için pişman olduğunu belirterek, "Alkol kullandığım için yanlış yaptım ama Cenabı Allah bu cezayı reva gördü. Camiye de verdi ki biraz akıllanalım. Bu da doğru. Yaradanımıza her zaman inancımız var. İnşallah bir daha böyle bir şeye kapılmayız. Bizim için daha hayırlısı oldu, bize nasip oldu burası, bu sevabı almak bize nasip oldu." ifadesini kullandı.

Elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini, hizmet ederek sevap kazanmaya çalıştığını anlatan Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alkol hiçbir zaman kar değil, zarardır. O anda boşlukta bulundum ama şu anda bıraktım, şükürler olsun. Namazımı kılıyorum, hocayla da burada oturuyor, sohbet ediyoruz. İnşallah bundan sonra devam ettireceğim."