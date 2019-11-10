Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı
|10 Kasım 2019 11:55
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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Amasya İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan eski polis memuru M.K'yi bir markette alışveriş yaparken yakaladı.
Daha önce meslekten ihraç edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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