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Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında hazırlanan ikinci tır, yarın yola çıkacak
 10 Kasım 2019 11:59
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Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda, 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında imzalanan Mobil Trafik Eğitim Tırı Eğitim İş birliği Protokolü ile Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen bir tırın modernizasyonu tamamlandı.

Öğrencilerin ilgisini çekecek görseller ve trafik işaretleriyle süslenen tırı, ses sistemi, akülü çocuk arabaları, televizyon, minyatür trafik işaretleri ve lambalar, ikaz dubası, minyatür futbol kalesi ve futbol topu, 115 metrekare boyutunda baskılı trafik eğitim brandasıyla trafik eğitimleri vermeye uygun hale getirildi.

- İkincisi yarın yola çıkıyor

Küçük yaştaki çocuklarda trafik bilincinin ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen tır ile şimdiye kadar Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat olmak üzere 12 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 120 okulda 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimleri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ikinci tırın yenileme işlemleri tamamlanarak Mobil Trafik Eğitim Tırı haline dönüştürüldü.

2'nci Mobil Trafik Eğitim Tırı ile 11 Kasım'dan itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'deki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verilecek.

- 20 öğrenci sınıf ortamında eğitim görebiliyor

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda aynı anda 20 öğrenci sınıf ortamında teorik ve uygulamalı olarak trafik güvenliği konusunda eğitim görebiliyor.

Tır içerisindeki 2 LCD televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor.

Eğitim brandası ve akülü araçlarla tır yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personel ile öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme, okul geçitlerini kullanma, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme kuralları öğretiliyor.
Anadolu Ajansı
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