1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu okullarda herkes 'okuyor'

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki tüm okullarda kaymakamlık tarafından hayata geçirilen proje ile ilk ders zilinin ardından 15 dakika kitap okunuyor. Resmi ve özel 220 okulda, idareciden güvenlikçiye, öğrenciden öğretmene ve veliye kadar herkesi kapsayan projede ayda en az 3 kitap okunması hedefleniyor
 10 Kasım 2019 12:14
Yazdır
Bu okullarda herkes 'okuyor'

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki tüm okullarda herkes kitap okuyor.

Kayapınar Kaymakamlığınca hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Kayapınar Okuyor Projesi" ile ilçedeki okullarda ilk ders zilinin ardından 15 dakika kitap okunuyor.

Resmi ve özel 220 okulda, idareciden, güvenlikçiye, öğrenciden öğretmene, temizlik görevlisi ve kantin işletmecisinden veliye kadar herkesi kapsayan proje ile ayda en az 3 kitap okunması hedefleniyor.

Bu çerçevede okumaya teşvik amacıyla yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla uygulamaya geçirilen projenin yıl boyu sürmesi planlanıyor.

- "Amacımız okuma kültürünü çocuklara aşılamak"

Projenin uygulandığı okullardan Kayapınar Nazime Tatlıcı İlkokulu Müdürü İsmail Buhur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydır okullarında ilk dersi kitap okumaya ayırdıklarını, uygulamanın ilk ders zili çaldığında okulda bulunan kendileri de dahil herkesi kapsadığını söyledi.

Kitap okumak için günün en verimli zamanını seçtiklerine işaret eden Buhur, herkesin ayda en az 3 kitap okumasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Buhur, velilerin de projeden memnun olduğunu dile getirerek, "İlçedeki tüm okullarda uygulanan proje ile her gün ders başlamadan 15 dakika öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, kantin sorumlumuz, temizlik personelimiz, güvenlikçimiz hep beraber bu etkinliği yapmaktayız. Bunu yaparken de veli, öğretmen ve öğrencilerimizden önemli dönüşler aldık. Amacımız farkındalık yaratmak, okuma kültürünü çocuklara aşılamak." diye konuştu.

- Kitap okumak öğrenciler arasında tatlı rekabete dönüştü

Sınıf öğretmeni Derya Turgut Yıldırım ise kitap okuma kültürü gelişmediğinde insanların kendilerini ifade etmekte ve birbirleriyle iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Proje ile çocuklar arasında kitap okumada güzel bir rekabet yaşandığını ifade eden Yıldırım, bu sayede öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırdıklarını aktardı.

Yıldırım, çocukların yetişkinlerden görerek okumayı alışkanlık hale getireceğine dikkati çekerek, bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Çocuk 'Annem ve babam yapıyor, ben de bunu yapmalıyım, bu yolda gitmeliyim.' diye düşünecektir. Onlara okumayı sevdirebilmiş olmak bizim için temel görev. Kitap sevgisi kazandıramadığımızda hiçbir süreç tamamlanmamış demektir." diyen Yıldırım, bu amaçla uygulanan projeden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

- "Okuduğumdan beri tüm dersleri çok daha iyi anlıyorum"

Öğrencilerden Sterkjin Öndeş, memnuniyet duydukları uygulamanın kentte tüm okullarda yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

Öğretmenlerinin çok kitap okuyan öğrencilerin Kaymakamdan ödül alacağını belirtmesi üzerine her gün düzenli kitap okumaya başladığını anlatan Öndeş, "Ben kitap okurken kendimi o kitaptaki kahraman gibi hissediyorum. Başka dünyalara gidiyorum. Kitap okumak güzel bir şey hem de faydası var. Kitap okuduğumdan beri tüm dersleri çok daha iyi anlıyorum. Kitap okumak bize yeni bilgiler öğretiyor." dedi.

Hiranur Özden ise başarılı olmak için çok okuyup, çok araştırma yapmanın önemine değindi.

Kitap okuyarak güne zinde başladıklarını belirten Özden, "Kitap okumanın daha iyi cümleler kurmama katkısı var. Kitap bilgi sahibi olmamı, arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Özden, Kayapınar Kaymakamlığı ve projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Okulun kantinini işleten Fikri Salğın da projeden memnuniyet duyduğunu anlatarak, öğrenciler derse girdiğinde, kantinde kitap okuduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek
10 Kasım 2019 12:42		 Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi
10 Kasım 2019 11:59
Kışlık sebzede yerli hat ve türler geliştirilecek
10 Kasım 2019 11:24		 Ticaret Bakanlığı 'sahte yetkili servisler' için harekete geçti
10 Kasım 2019 11:20
Ülke geneli huzur uygulamasında 1476 kişi yakalandı
10 Kasım 2019 10:55		 Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
10 Kasım 2019 08:16
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
10 Kasım 2019 06:41		 Anıtkabir'de illüstrasyon haritalar ziyaretçilere yol gösteriyor
09 Kasım 2019 23:02
Karabük'te 'drift' yapan sürücüye 10 bin lira ceza
09 Kasım 2019 15:48		 Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
09 Kasım 2019 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem13:18 - Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi13:00 - Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu12:55 - Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale12:47 - AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek12:42 - Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek12:27 - Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı12:22 - MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi12:19 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor12:14 - Bu okullarda herkes 'okuyor'
12:07 - Bütçede kadın erkek fırsat eşitliği takip edilecek12:04 - Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor11:59 - Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi11:55 - Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı11:49 - Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak11:42 - Girişimcilere 'geleneksel sektörlere bakın' önerisi11:29 - Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var11:27 - Taksim Camisi 2020'de açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
Zamcılar çok rahatsız
1 haftalık stok eritme yarışı
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dindar bir gençlik istiyorum 2
sürat kargo 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
eyvallahı olmamak 4
su kuyusu 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam