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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor

Dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi: HDP'lilerden çocuğumu istiyorum. Oğlum getirilene kadar buradan ayrılmıyorum
 10 Kasım 2019 12:19
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 69. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor.

Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, çocuklarına kavuşmak için eyleme katıldıklarını söyledi.

- "Perişan olduk"

Begdaş, "69 gün değil 169 gün de olsa buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Begdaş, şunları dile getirdi:

"Buradan herkese sesleniyoruz. Biz diyoruz ki çocuklarımızı getirin. Biz kimseden para, pul istemiyoruz. Kim desteğe geliyorsa gelsin, bizimle otursun, kalkmasın. O zaman bilelim ki herkes yanımızda. Perişan olduk. Bu milletin işi gücü yok mudur? Bizim başka çocuğumuz da var."

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi ise oğlundan bugüne kadar haber alamadığını belirtti.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği için PKK'lı teröristlerce köyden kaçırılarak katledildiğini aktaran Çiftçi, "HDP'lilerden çocuğumu istiyorum. Oğlum getirilene kadar buradan ayrılmıyorum. Hem bir çocuğumu zorla götürdüler hem de diğer çocuğumu öldürdüler. Çocuğumu almayana kadar HDP binasının önünden gitmeyeceğim. Ben çocuğumu istiyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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