1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Bursa'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.'nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı
 10 Kasım 2019 12:27
Yazdır
Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi'ne ait Nilüfer Halk Evi'nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bu yapılan sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer Belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem, "Bu kişi ile ilgili Belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor, raporu var. Bizde sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yolu ile ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu
10 Kasım 2019 13:00		 Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale
10 Kasım 2019 12:55
İşçi servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı
10 Kasım 2019 09:11		 Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
10 Kasım 2019 09:00
Patlayan lastiğini değiştiren kişilere araç çarptı: 2 ölü
10 Kasım 2019 08:05		 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
10 Kasım 2019 07:11
Öğretmen balık tutarken gölete düşerek kayboldu
10 Kasım 2019 06:56		 Uzman çavuş kavgayı havaya ateş açarak ayırdı. Emniyete götürüldü
09 Kasım 2019 22:40
Polis baskınında ortaya çıktı, 217 akrep ele geçirildi
09 Kasım 2019 21:27		 Şüpheli ölüm! Babası, eşi ve amcası gözaltına alındı
09 Kasım 2019 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem13:18 - Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi13:00 - Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu12:55 - Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale12:47 - AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek12:42 - Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek12:27 - Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı12:22 - MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi12:19 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 69. gündür sürüyor12:14 - Bu okullarda herkes 'okuyor'
12:07 - Bütçede kadın erkek fırsat eşitliği takip edilecek12:04 - Hükümlüler adliye ve cezaevlerinin tefrişi için ter döküyor11:59 - Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi11:55 - Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı11:49 - Alkollü araç kullanma cezası, Kur'an kursu inşaatında çalışmak11:42 - Girişimcilere 'geleneksel sektörlere bakın' önerisi11:29 - Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var11:27 - Taksim Camisi 2020'de açılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
Zamcılar çok rahatsız
1 haftalık stok eritme yarışı
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
9-10-11 Kasım süpermarket fırsatları Trendyol'da
Ahmet Hakan: Ben artık Atatürk'ün kanunla korunmasına karşı değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürat kargo 1
ptt kargo 2
su kuyusu 1
eyvallahı olmamak 4
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
dindar bir gençlik istiyorum 2
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam