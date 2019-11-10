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Balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu
Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşerek kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı
|10 Kasım 2019 13:00
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Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşerek kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşı Celal Baş ile Karakacakılavuz Göleti'ne balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim İzmir (37) tekneyle açıldı. Bir süre sonra teknenin devrilmesi sonucu Baş ve İzmir suya düştü.
Baş, kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkarken, İzmir, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası İbrahim İzmir'in cesedi bulundu.
Sudan çıkartılan ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Öğretmen balık tutarken gölete düşerek kayboldu
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