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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek
 10 Kasım 2019 13:39
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Kasım Pazartesi günü 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

- Salı günü de 3 ihale

Hazine, 12 Kasım Salı günü de 3 ihale düzenleyecek. İlk ihalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı
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