Valilik'ten, Ankara'da deprem açıklaması
|10 Kasım 2019 14:09
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Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.
Saat 13.11'de meydana gelen, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hissedilen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
- Mansur Yavaş'tan paylaşım
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." paylaşımında bulundu.Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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