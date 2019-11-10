1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik'ten, Ankara'da deprem açıklaması

Ankara Valiliği: Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır
 10 Kasım 2019 14:09
Yazdır
Valilik'ten, Ankara'da deprem açıklaması

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Saat 13.11'de meydana gelen, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hissedilen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

- Mansur Yavaş'tan paylaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." paylaşımında bulundu.

Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te çakar lamba kullanan sürücüye para cezası
10 Kasım 2019 15:54		 Türkiye'nin ev sahipliğindeki 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' başladı
10 Kasım 2019 14:15
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek
10 Kasım 2019 12:42		 Bu okullarda herkes 'okuyor'
10 Kasım 2019 12:14
Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi
10 Kasım 2019 11:59		 Kışlık sebzede yerli hat ve türler geliştirilecek
10 Kasım 2019 11:24
Ticaret Bakanlığı 'sahte yetkili servisler' için harekete geçti
10 Kasım 2019 11:20		 Ülke geneli huzur uygulamasında 1476 kişi yakalandı
10 Kasım 2019 10:55
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
10 Kasım 2019 08:16		 2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
10 Kasım 2019 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zamcılar çok rahatsız
Ak Parti'de bazı il başkanları görevden alınacak
1 haftalık stok eritme yarışı
Dehşetin adı Siyanür...6 ayda 10 can gitti
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Erdoğan: Cumhuriyeti yüceltmek için, tüm tarihimizi yok sayanlar var
Belgeli 3 bin 700 çocuk bakıcısına 1300 lira destek
2020 yılı Yıllık Programı'nda kamu personeline yönelik neler var?
İstemediklerini mezarlıklar müdürlüğüne gönderiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
ptt kargo 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
eyvallahı olmamak 2
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
sürat kargo 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam