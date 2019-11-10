Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı
|10 Kasım 2019 14:27
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Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da bin dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye'ye geldi.
GÜRÜLTÜ İHBARINA GİDEN POLİS YAKALADI
Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine İnterpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.
Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.
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